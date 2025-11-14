AKTUELNO

Showbiz

Influenserka pala s vrha zgrade: Dajana preminula na licu mesta

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Instagram.com ||

Popularna nutricionistkinja i influenserka Dajana Areas preminula je nakon pada sa vrha zgrade. Dajana, koja je na Instagramu imala više od 200.000 pratilaca, preminula je u četvrtak ujutru, javlja Daily Mail.

Prvo je oko 6.30 sa posekotinama po telu prevezena u bolnicu u „umereno teškom stanju“, prema navodima vatrogasne službe. Navodno je potom pobegla iz medicinskog centra i vratila se u stambeni kompleks u kom je živela.

Foto: Instagram.com

Njeno telo je kasnije pronađeno u zajedničkom prostoru stambenog kompleksa Unique Towers u Kampos dos Gojtakazes, na severoistoku Rio de Žaneira, u Brazilu. Portparol bolnice Fereira Mačado potvrdio je da je Dajana napustila bolnicu bez odobrenja, a njeno telo je oko 12.30 prevezeno u Institut za sudsku medicinu u Kamposu. Policija istražuje uzrok njene smrti.

Dajana je na društvenim mrežama stekla armiju pratilaca, gde je delila sadržaje o zdravom životu, vežbama i uravnoteženoj ishrani. Takođe je učestvovala u nekoliko takmičenja u bodibildingu. Njena poslednja objava na platformi, postavljena pre pet dana, ubrzo je bila preplavljena porukama saučešća od fanova.

Jedan korisnik je napisao: „Ne mogu da verujem da te nema. Počivaj u miru, lepotice“. Drugi je dodao: „Žao mi je, više nećemo imati tvoj genij!“ Treći je komentarisao: „Za one koji nisu znali, Dajana nije bila samo lepa, sportistkinja i nutricionistkinja, ona je bila super mama i izuzetno pametna!“

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#Dajana Areas

#Dajana Areas pala sa zgrade

#influenserka

#influenserka pala sa vrha zgrade

#nutricionistkinja

POVEZANE VESTI

Svet

Nesreća u Londonu: Čovek poginuo posle pada sa jedne od najpoznatijih zgrada u Engleskoj

Extra

DAJANA KITON USVOJILA DECU U POZNIM GODINAMA: Na ovaj potez se odlučila nakon smrti oca

Region

UŽAS U MOSTARU: Preminula devojčica koja je pala sa šestog sprata zgrade, poznato i gde je bila majka

Region

Tragedija u Mostaru: Žena preminula nakon pada s balkona

Hronika

Užas na Voždovcu! Žena pala sa terase i poginula

Showbiz

Ubijena poznata tiktokerka: Beživotno telo pronađeno u automobilu