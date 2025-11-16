Sinu Dejvida Bekama oduzeta vozačka dozvola: Otkriveno koji prekršaj je napravio

Kruz Bekam, treći sin Dejvida Bekama i Viktorije Bekam navodno je načinio saobraćajni prekršaj, zbog čega mu je oduzeta vozačka dozvola 2. septembra, a mladi pevač oglasio se na Instagramu i otkrio da je "upravo dobio kaznu jer je vozio 24 u zoni 20", prenosi Daily Mail.

Dodao je: "Igra je gotova. Lično, osećam se vrlo sigurno", citirajući film Vesa Andersona iz 2025. godine, "The Phoenician Scheme", u kom glume Mia Triplton, ćerka Kejt Vinslet, Tom Henks i Skarlet Johanson.

Kruz je uhvaćen kako vozi 24 u zoni ograničenja 20. Mnogi gradovi u Ujedinjenom Kraljevstvu spuštaju ograničenja na 20 kilometara na sat, naročito oko škola i naseljenih područja. Vozači treba da budu izuzetno svesni tih zona, jer razlika od 4 kilometra na sat i dalje može da dovede do kazne i gubitka dozvole. Uz to, vlasnik luksuznog automobila s oduzetom dozvolom suočava se sa znatno višim premijama osiguranja pri ponovnom polaganju, što dodatno povećava finansijske posledice.​

To se dogodilo nakon što je Kruz u septembru 2023. položio vozački ispit i na Instagramu podelio fotografije sa slavljeničke vožnje kroz McDonald's drive‑thru. "Bravo, stari, volim te" napisao je tada njegov otac na društvenim mrežama. Od tada je Kruz uložio u nekoliko skupocenih automobila, uključujući crni Porsche 911 vredan 150.000 funti, Land Rover i Mercedes iz 1980‑ih.​

Prema internet stranici GOV.UK, u roku od 14 dana od trenutka kada je automobil uhvaćen u prebrzoj vožnji, vozaču se šalje: Obaveštenje o nameri kgonjenja (NIP), koje ga informiše da je došlo do navodnog prekršaja prebrze vožnje i da se razmatra gonjenje, te obaveštenje prema odeljku 172, koje je potrebno vratiti u roku od 28 dana, s informacijom policiji ko je upravljao vozilom.​

Ako se vozač izjasni krivim, mora da plati kaznu od 100 funti i dobija tri kaznena boda na dozvolu, osim ako mu se ne ponudi pohađanje kursa svesti o brzini. Vozač mora na sud ako se izjasni nevinim. Ako vozač, kao u Kruzovom slučaju, još nije navršio dve godine od polaganja vozačkog ispita, vozačka dozvola biće mu oduzeta ako skupi šest ili više kaznenih bodova.​

Vest o oduzimanju dozvole Kruzu Bekamu dolazi manje od dve nedelje nakon što se porodica okupila na posebnoj proslavi, budući da je kralj Čarls proglasio vitezom Dejvida Bekama, bivšeg kapitena engleske fudbalske reprezentacije, u dvorcu Vindsor 4. novembra.

Zajedno s majkom, bratom Romeom Bekamom i sestrom Harper Bekam, Kruz se pridružio ocu u dvorcu tog dana i pojavio se na fotografiji koju je posle podelio njegov stariji brat. "Niko ne zaslužuje ovo više od tebe, toliko te volim. Čestitke, ser Tata", našalio se Romeo na Instagramu.​



Kruz je takođe bio deo očevog dirljivog obraćanja na društvenim mrežama nakon što je primio odlikovanje za svoj doprinos humanitarnom radu i sportu. "Mojoj predivnoj deci, na koju sam toliko ponosan, i znam da je ovo i za njih ponosan i inspirativan dan, oni su naša najveća radost u životu i moja inspiracija svakoga dana. Tako vas volim", napisao je Dejvid., prenosi Tportal.

Autor: N.B.