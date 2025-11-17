Džordž Kluni očima gutao ćerku slavnog pevača! Nije odoleo njenom dekolteu, svi pričaju da će Amal da poludi (VIDEO)

Mnogi se pitaju kako će Amal Kluni reagovati kada vidi snimak na kom Džordž Kluni krišom gleda dekolte ćerke Bonoa Voksa!

Na premijeri filma "Jay Kelly" u Los Anđelesu, pre nekoliko dana dogodio se trenutak koji je privukao veliku pažnju javnosti, a snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama.

Džordž Kluni (64), jedan od glavnih aktera večeri, stigao je uz podršku svojih bliskih prijatelja, među kojima je bio i Bono Voks (65). Poznati muzičar pojavio se sa ćerkom Iv (34), koja je privukla naročito mnogo pogleda zbog smelog modnog izbora - na događaj je došla bez grudnjaka i u potpuno providnoj kombinaciji.

Trenutak koji je "zaledio" kamere

U takvom izdanju, Iv se pridružila ocu i Kluniju na poziranju pred kamerama. Upravo tada nastao je snimak koji je izazvao lavinu komentara. Iako se trudilo da izgleda potpuno profesionalno, jasno se videlo da Kluni pokušava da izbegne pogled ka dekolteu poznate naslednice — ali ne baš uspešno. Dok se pozdravljao sa Bonom i Iv, nekoliko puta mu je pogled "pobegao" u njenom smeru. Jedni smatraju da je takva situacija bila gotovo neizbežna, dok drugi kritikuju Iv zbog odabira odeće, posebno zato što se u tom izdanju pojavila pored oca i očevog bliskog prijatelja.

pročitajte još NIJE BIO CVEĆKA U MLADOSTI: Džordž Kluni otkrio detalje iz prošlosti koje ne bi voleo da čuju njegova deca

Zabeležen je i trenutak kada i Iv na kratko pogleda u Klunija, što je još više podgrejalo komentare. Mnogi se pitaju kako će Amal Kluni reagovati kada vidi snimak. Poznata advokatica tog dana bila je u Parizu, a ovakav stil oblačenja potpuno je suprotan njenoj uobičajenoj eleganciji.

Kako će Bono reagovati?

Pitanje koje se mnogi postavljaju jeste kako će Bono Voks protumačiti situaciju kada pogleda snimak sa premijerе i vidi Klunijeve reakcije. A kao da cela priča nije već dovoljno intrigantna, na istom događaju pojavila se i ćerka Adama Sendlera — takođe u vrlo otvorenom izdanju, dok je stajala pored svog oca.

Reakcije na mrežama: trend ili neukus?

Na društvenim mrežama već danima traju rasprave o modnim izborima slavnih naslednica. Mnogo je onih koji smatraju da je takvo oblačenje u prisustvu očeva "krajnje nepristojno i neprimereno". Drugi pak tvrde da su modne granice danas pomerene i da je u pitanju samo izraz ličnog stila.

pročitajte još Spavao sam na njihovim kaučima kad sam bio bez novca: Džordž Kluni svojim prijateljima priredio iznenađenje veka

Mnogi se pitaju — da li je problem u stajlinzima, reakcijama slavnih očeva ili u tome što je ovakva moda postala deo crvenih tepiha?

Autor: Nikola Žugić