On je zaista izvanredan čovek! Dženifer Aniston konačno progovorila o novom dečku: Kaže da je poseban

Kao i mnogi parovi danas, Dženifer Aniston je učinila svoju vezu s Kertisom zvaničnom na Instagramu na njegov rođendan zajedničkom fotografijom.

Dženifer Aniston je početkom meseca, posle višemesečnog šuškanja, potvrdila vezu s hipnoterapeutom Džimom Kertisom, a sada je prvi put javno progovorila o novom partneru s kojim je, kako kaže, "napokon pronašla mir i jasnoću". Zvezda serija "Prijatelji" i "The Morning Show" u razgovoru za ELLE nije štedela reči hvale za svog dečka.

- Hipnoterapija je samo jedna od stvari kojima se bavi. On je zaista izvanredan čovek koji pomaže mnogim ljudima. Vrlo je poseban, ali istovremeno normalan, ljubazan i ima iskrenu želju da pomogne drugima da izleče svoje traume i pronađu jasnoću", izjavila je Aniston, koja je za isti časopis snimila senzualni editorijal. "Predivno je posvetiti život takvom pozivu."

Kao i mnogi parovi danas, Aniston je učinila svoju vezu s Kertisom zvaničnom na Instagramu na njegov rođendan zajedničkom fotografijom, koju je opisala uz reči: "Srećan rođendan, ljubavi moja. Neizmerno te cenim", na šta je hipnoterapeut uzvratio emotikonom srca.

Glumica ga je pratila na društvenim mrežama poslednje dve godine, a romansa je navodno započela ovog leta, kad su ih paparaci snimili na odmoru na Majorci. Par je snimljen i na premijeri treće sezone serije "The Morning Show", a prema izvoru bliskom holivudskoj zvezdi, Kertis je fasciniran njenom karijerom, i glumačkom i poslovnom, i voli da bude uz nju na svakom koraku.

Autor: M.K.