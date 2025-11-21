Leonardo Dikaprio otkrio ko mu je najdraži glumac svih vremena: U pitanju je legenda koju svi vole (FOTO)

Malo je holivudskih zvezda koje mogu da se pohvale saradnjom s tolikim brojem glumačkih velikana kao Leonardo Dikaprio. Tokom karijere duge više od tri decenije, stao je uz rame gotovo svakom značajnom imenu filmske industrije. 51-godišnji oskarovac otkrio je da je njegov "najdraži glumac svih vremena" upravo jedna od prvih legendi s kojima je imao priliku da radi.

Prvi susret s "najdražim glumcem"

Pre nego što je stekao slavu ulogama u filmovima "Šta izjeda Gilberta Grejpa" i "Romeo + Julija", Dikaprio je svoju prvu veliku priliku dobio kao tinejdžer u drami "Dečakov život". Upravo na tom setu sarađivao je s jednom od najcjenjenijih u industriji - Robertom de Nirom.

"Imao sam 15 godina i sećam se svakog detalja. Sve mi je bilo tako novo", s oduševljenjem se prisetio Dikaprio susreta sa svojim idolom. Ispostavilo se da ga je upravo De Niro lično izabrao za ulogu, čime je lansirao karijeru mladog glumca koja traje više od 30 godina i svrstava ga među najtraženije holivudske zvezde.

Učio je od njega

Dikaprio nije dobio samo ulogu, već i neprocenjivu lekciju iz glume, učeći zanat od čoveka čiji je stil prvi put šokirao publiku u kultnom psihološkom trileru Martina Skorsezea "Taksista" iz 1976. godine. "Gledati Roberta de Nira na setu, videti njegovu posvećenost, bilo je jedno od najuticajnijih iskustava u mom životu", izjavio je Dikaprio za "Time Out".

Ponovni susret pod Skorsezeovom palicomNakon tog presudnog iskustva, Dikaprio je dobio priliku da ponovo radi s De Nirom. Usledila je saradnja u filmu "Marvinova soba" tri godine kasnije, zatim u "Audiciji" 2015, da bi se ponovo ujedinili pod rediteljskom palicom Martina Skorsezea u hvaljenom filmu "Ubistva pod cvetnim mesecom" iz 2023. godine. I De Niro i Dikaprio poznati su kao Skorsezeove muze -De Niro je s rediteljem snimio deset filmova, a Dikaprio šest.

Autor: M.K.