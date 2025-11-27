14 slavnih koji su završili u zatvoru – od droge i nasilja do ubistva i prevare! (FOTO)

Slava, crveni tepih, milioni na računu – ništa od toga nije sprečilo ove zvezde da pređu onu tanku liniju zakona.

Kada padne mrak i policija zakuca na vrata, VIP tretman više ne postoji. Lisice na ruke - isto kao i za svakog drugog. A mnogi od njih su završili u ćeliji i po nekoliko puta. U nastavku je lista 14 najpoznatijih svetskih zvezda koje su završile iza rešetaka… I zbog čega.

1. Lindzi Lohan – od crvenog tepiha do sudnice

Lindzi Lohan, nekada najtraženija tinejdž zvezda Holivuda, doživela je jedan od najdrastičnijih padova na javnoj sceni, pretvorivši put od crvenog tepiha do sudnice u pravu hroniku samodestrukcije. Nakon što je kao dete osvojila publiku u filmovima poput The Parent Trap i Mean Girls, njen privatni život ubrzo je postao lavina skandala, furioznih izlazaka i zavisnosti od alkohola i narkotika. Prvo hapšenje dogodilo se 2007. zbog vožnje pod dejstvom alkohola i posedovanja kokaina, kada je dobila jednodnevnu zatvorsku kaznu i tri godine uslovne. Umesto da to bude opomena, Lindzi je nastavljala da krši uslov, propušta obavezna savetovanja, izbegava testove na drogu i u više navrata beži od policije. Godine 2010. osuđena je na 90 dana zatvora zbog ponovljenih prekršaja, ali je zahvaljujući preopterećenosti sistema odslužila samo dve nedelje. U narednim godinama opet je završavala u zatvoru — zbog krađe nakita, napada, alkohola i drugih prestupa, čime je postala simbol haotične mladalačke slave koja je izmakla kontroli. Iako se kasnije povukla iz Holivuda i pokušala da započne novi život u Evropi i Dubaiju, njena turbulentna mladost ostala je jedno od najpoznatijih upozorenja o tome koliko brzo slavna karijera može da se pretvori u spiralu sudnica, rehabilitacija i borbe sa samom sobom.

2. Šon Pen – temperament koji vodi pravo u ćeliju

Oskarovac sa manjkom strpljenja. Šon Pen, glumački genije poznat po intenzitetu i sirovim emocijama na ekranu, dugo je nosio i reputaciju čoveka čiji temperament lako prerasta u haos — ne samo u filmovima već i u stvarnom životu. Njegovi problemi sa zakonom počeli su još tokom osamdesetih, kada je više puta hapšen zbog nasilničkog ponašanja, tuča sa paparacima i verbalnih ispada. Najpoznatiji incident dogodio se 1987. na snimanju filma Colors, kada je Pen brutalno udario statistu koji ga je, navodno, provocirao. Pošto je u tom trenutku već bio na uslovnoj kazni zbog ranijih napada, sudija mu je bez dileme odsekao 60 dana zatvora, što je glumac odslužio u Los Anđelesu, daleko od glamura Holivuda. Boravak iza rešetaka bio je prelomni trenutak u njegovom životu — Pen je kasnije priznao da je shvatio koliko je opasan sopstveni bes i koliko je lako mogao da uništi karijeru kojom je dominirao. Ipak, njegov životni put ostao je obeležen kontrastima: dok je pred kamerama osvajao Oskare i kreirao nezaboravne uloge, van kamera je važio za čoveka koji se bori sa sopstvenim demonima jednako žestoko kao i njegovi najtamniji filmski likovi.

3. Marta Stjuart – "kraljica domaćinstva" pala zbog prevare

Marta Stjuart nekada neprikosnovena "kraljica američkog domaćinstva“, doživela je 2004. jedan od najvećih padova u modernoj američkoj pop-kulturi kada je završila u federalnom zatvoru. Istraga je počela nakon što je Marta 2001. godine, dan pre nego što je vrednost akcija kompanije ImClone Systems drastično pala, prodala svoj paket deonica — što je odmah izazvalo sumnju da je imala insajderske informacije. Iako joj to nikada nije dokazano, Stjuartova je osuđena za laganje federalnim istražiteljima i ometanje istrage, što je u SAD ozbiljan zločin. Pet meseci je provela u ženskom federalnom kampu Alderson u Zapadnoj Virdžiniji, poznatom kao "Camp Cupcake“, gde je radila fizičke poslove i živela pod istim pravilima kao i svaka druga zatvorenica. Iako je njen odlazak u zatvor šokirao Ameriku i uzdrmao brend koji je gradila decenijama, Marta Stjuart se nakon odslužene kazne spektakularno vratila na scenu — pokrenula nove emisije, izdala knjige i povratila gotovo sav uticaj koji je imala pre skandala.

4. Robert Dauni Džunior – heroinski pakao i put do spasa

Robert Dauni Džunior predstavlja jedan od najdramatičnijih uspona, padova i povrataka u modernoj istoriji Holivuda — priču toliko filmsku da bi teško mogla biti izmišljena. Tokom devedesetih, dok je bio smatran jednim od najtalentovanijih glumaca svoje generacije, njegov privatni život upao je u vrtlog heroina, kokaina i alkohola. Prvo veliko hapšenje dogodilo se 1996. godine, kada ga je policija zaustavila zbog prebrze vožnje i u automobilu pronašla heroin, kokain i pištolj. Samo dve nedelje kasnije, u polusvesnom stanju provalio je u kuću komšije i zaspao u dečijem krevetu — incident koji je postao simbol njegovog raspadanja. Ubrzo je završio u zatvoru 1997, pa ponovo 1999, nakon što je prekršio uslovnu kaznu. Tokom boravka u zatvoru, Dauni je prolazio kroz brutalne faze detoksikacije, depresije i potpune dezorijentacije, a Holivud ga je polako otpisivao. Međutim, u drugoj polovini 2000-ih počinje njegov nezamisliv povratak: dugotrajna rehabilitacija, potpuna posvećenost trezvenosti, i šansa koju mu je dao studio Marvel pretvaraju ga u Iron Mana — ne samo na ekranu, već i u stvarnom životu. Od čoveka koji je spavao na betonu zatvorske ćelije, postao je jedna od najvećih filmskih zvezda na svetu, simbol lične transformacije i dokaz da čak i najdublji heroinski ponor može postati uvod u najveći povratak u istoriji kinematografije.

5. O. Dž. Simpson – najkontroverzniji slučaj u istoriji SAD

O. Dž. Simpson ostao je upamćen kao najkontroverzniji slučaj u istoriji američkog pravosuđa, čovek čije ime i danas izaziva rasprave i podele. Nekada slavni NFL igrač i glumac, Simpson je 1994. postao centralna figura „suđenja veka“ nakon brutalnog ubistva svoje bivše supruge Nikol Braun Simpson i njenog prijatelja Rona Goldmena. Iako su dokazi – krvavi tragovi, DNK, rukavice i ponašanje posle zločina – gotovo u potpunosti upućivali na njega, Simpson je 1995. oslobođen, čime je suđenje preraslo u nacionalnu debatu o rasizmu, policijskoj pristrasnosti i funkcionisanju američkog pravosuđa. Njegova kontroverza tu nije stala: 2008. godine konačno je završio u zatvoru, ali zbog potpuno drugog dela — otmice i oružane pljačke u hotelu u Las Vegasu. Osuđen je na 33 godine, od čega je odslužio devet, i pušten 2017. godine. Paradoksalno, upravo slučaj zbog kog je bio oslobođen nastavio je da ga prati: 2007. objavio je knjigu „If I Did It“, u kojoj hipotetički opisuje kako bi počinio zločin — što je dodatno učvrstilo njegov status jednog od najkontroverznijih i najpolarizovanijih likova američke istorije.

6. Mišel Rodrigez – opasna i van ekrana

Mišel Rodrigez, jedna od najprepoznatljivijih „opasnih devojaka“ Holivuda, godinama je gradila imidž buntovnice na ekranu, ali je burni temperament pratio i iza kamera. Njeni problemi sa zakonom počeli su 2004. godine, kada je zbog vožnje u pijanom stanju i bekstva sa mesta nezgode završila na uslovnoj kazni. Umesto da je to zaustavi, Rodrigez je nastavila da krši pravila, ignoriše uslov i ponavlja prekršaje, zbog čega je 2007. osuđena na šest meseci zatvora. U ženskom zatvorskom centru u Los Anđelesu provela je tek nekoliko nedelja, jer je sistem bio preopterećen, ali je i taj kratak boravak izazvao veliku pažnju javnosti zbog njenog statusa zvezde serije „Lost“ i filmskog hita „Fast & Furious“. Mišel je kasnije otvoreno govorila o svojim problemima, priznajući da je godinama živela brzo, divlje i bez kočnica. Uprkos svemu, uspela je da se vrati na vrh i održi karijeru, ali njen istorijat ostaje dokaz da je njen „tough girl“ imidž jednako stvaran van ekrana koliko je i pred kamerama.

7. Mark Volberg – tinejdžer koji je "video dno"

Mark Volberg, danas cenjeni glumac, producent i poslovni mogul, imao je jedno od najmračnijih i najproblematičnijih tinejdžerskih razdoblja u Holivudu. Još kao šesnaestogodišnjak živeo je na ulici, bežao iz škole, prodavao drogu i bio uvučen u okruženje pune nasilja i bandi. Najteži incident dogodio se kada je, pokušavajući da pobegne nakon krađe piva, fizički napao dve osobe — jedan je čovek zadobio teže povrede oka. Volberg je uhapšen i osuđen na dve godine zatvora, iako je odslužio samo 45 dana. Taj kratki period iza rešetaka, po njegovim rečima, bio je prekretnica: prvi put se suočio sa brutalnošću pravog kriminalnog sveta i shvatio da je ako ne promeni život — „sledeća stanica mrtvačnica“. Nakon izlaska iz zatvora, voljom i disciplinom počinje da menja svoj život, najpre kroz muziku, zatim kroz modeling, a na kraju kroz glumu, gde je izgradio karijeru koja ga je odvela do nominacija za Oskara i vrha holivudske A-liste. Iako ga prošlost i danas prati, Mark Volberg ostao je jedan od retkih primera potpune transformacije — od tinejdžera koji je dotakao dno do čoveka koji je uspeo da preokrene sopstvenu sudbinu.

8. Kristijan Slejter – alkohol, droga i nasilje

Kristijan Slejter, glumac koji je još kao tinejdžer slovio za jednog od najtalentovanijih i najharizmatičnijih mladih umetnika u Holivudu, izvan kamera vodio je potpuno drugačiji život — obeležen alkoholom, drogom, nasiljem i samodestruktivnim ponašanjem koje ga je godinama držalo na ivici. Već 1989. završio je u zatvoru nakon što je uhapšen zbog vožnje pod dejstvom alkohola, pa proveo deset dana iza rešetaka. Umesto da mu to bude opomena, Slejter je nastavio da tone dublje. Godine 1997, tokom jedne od svojih najtežih faza, napao je svoju tadašnju devojku i policajca koji je pokušao da je zaštiti — sve dok je bio pod snažnim uticajem kokaina, alkohola i sedativa. Sud ga je osudio na tri meseca zatvora i obavezno rehabilitaciono lečenje, a javnost je ostala šokirana kontrastom između njegovog filmskog imidža pobunjenika i stvarnog života punog haosa. Slejter je kasnije otvoreno govorio o svojim borbama sa zavisnošću, priznajući da je godinama živeo u vrtlogu u kojem nije mogao da kontroliše ni emocije ni impulse. Iako je uspeo da se vrati glumi i stabilizuje svoj život, njegova prošlost ostaje svedočanstvo o tome koliko je tanka linija između hollywoodske slave i potpunog urušavanja.

9. Don King – promoter koji je ubio zaposlenog

Don King, jedan od najmoćnijih i najkontroverznijih promotera u istoriji boksa, nosi iza sebe mračnu senku koja ga prati čitave karijere — činjenicu da je ubio sopstvenog zaposlenog. Godine 1967. King je došao u žestok sukob sa Semom Garetom, čovekom koji mu je dugovao 600 dolara. Svađa se pretvorila u nasilje, a King je Gareta u naletu besa doslovno nasmrt izgazio. Iako je isprva optužen za ubistvo, sud ga je proglasio krivim za nenamerno ubistvo i osudio na tri godine i jedanaest meseci zatvora. Ironično, upravo nakon odslužene kazne započeo je vrtoglavi uspon — najpre kao lokalni promotor, a zatim kao globalna bokserska sila koja je upravljala karijerama velikana poput Muhameda Alija, Majka Tajsona i Lerija Holmsa. Njegov imidž ekscentričnog, teatralnog menadžera bio je maska iza koje se krilo turbulentno nasilno prošlo, a mnogi tvrde i brutalne poslovne metode. Iako nikada nije pobegao od svoje kriminalne prošlosti, Don King je ostao figura koja savršeno oslikava kontradikcije američkog sna: čovek koji je krenuo iz tamnice, pa stao u prvi red svetskog sporta — ali nikada nije uspeo da pobegne od mrlje koja ga je pratila čitavog života.

10. Majk Tajson – skandal koji je zauvek promenio boks

Majk Tajson, jedan od najdominantnijih i najstrašnijih boksera svih vremena, doživeo je skandal koji je zauvek promenio svet boksa i njegovu ličnu sudbinu. Godine 1992. osuđen je na šest godina zatvora zbog silovanja 18-godišnje Džešice Vašington, misice iz Indijane, nakon čega je američka javnost bila podeljena kao nikada ranije — deo je smatrao da je slučaj presudan dokaz njegove brutalnosti, dok su drugi tvrdili da je reč o politički i medijski prenaduvanom procesu. Tajson je u zatvoru odslužio tri godine pre nego što je pušten uslovno 1995. godine. Iza rešetaka je prolazio kroz oštre restrikcije, turbulentne emotivne faze i navodno se okrenuo islamu, menjajući ime u Malik Abdul Aziz. Povratak u ring obeležilo je mnoštvo kontroverzi, uključujući i čuveni incident iz 1997. kada je odgrizao deo uha Evanderu Holifildu, što je postalo jedan od najšokantnijih trenutaka u istoriji sporta. Iako je u karijeri zaradio više od 300 miliona dolara, neuspešni poslovi, raskalašan život i dugovi doveli su ga do bankrota 2003. godine. Tajsonov put od najmlađeg šampiona svih vremena do zatvorenika, i kasnije do čoveka koji se bori da povrati svoj identitet, ostao je simbol najdramatičnijeg uspona i pada u modernom sportu.

11. Kris Braun – brutalni napad na Rijanu

Kris Braun, nekada jedno od najperspektivnijih imena američke R&B scene, preko noći je postao simbol nasilja nakon brutalnog napada na svoju tadašnju devojku, pop zvezdu Rijanu, u februaru 2009. godine. Fotografije njenog unakaženog lica obišle su svet i postale jedan od najšokantnijih prizora moderne pop-kulture, izazvavši globalni gnev i potpuno preokrenuvši tok Braunove karijere. Sud ga je osudio na pet godina uslovne kazne, obavezno pohađanje programa protiv nasilja u porodici i društveno-koristan rad, dok je javnost zahtevala još oštriju kaznu. Iako je pokušao da se vrati muzičkoj sceni, Kris Braun je ubrzo ponovo dospeo u probleme — 2014. izbačen je iz rehabilitacionog centra zbog kršenja pravila, što je automatski predstavljalo kršenje uslovne kazne i dovelo ga pravo u zatvor na godinu dana. I pored toga, njegov muzički uspeh se nastavio, ali njegova reputacija nikada nije u potpunosti obnovljena; slučaj sa Rijanom ostao je trajna mrlja koja ga prati uprkos hitovima, nagradama i povremenim pokušajima javnog izvinjenja.

12. Džastin Biber – tinejdž zvezda i loše društvo

Džastin Biber, nekada najsjajnija tinejdž zvezda planete, tokom ranih dvadesetih pretvorio se u simbol mladalačke razuzdanosti, lošeg društva i burne tranzicije iz dečje u odraslu slavu. Njegov najpoznatiji okršaj sa zakonom dogodio se 2014. godine u Majamiju, kada je uhapšen zbog vožnje u pijanom stanju, ilegalnog uličnog trkanja, vožnje s nevažećom dozvolom i konzumiranja alkohola kao maloletnik. Policijski snimci njegovog privođenja obišli su svet, a Biber je tvrdio da je nevin i da su ga „fame-chasing“ policajci uhapsili samo zato što je slavan. U zatvoru je proveo svega jedan dan, ali je incident obeležio novu fazu njegove karijere, praćenu nizom skandala — od agresivnih ispada, vandalizma i sukoba s paparacima, do konflikata s fanovima i burnih raskida. Iako je kasnije javno govorio o mentalnim problemima, pritiscima slave i pokušaju da „pobegne lošem društvu“, ovaj period ostao je jedna od najkontroverznijih etapa njegovog života, koja je pokazala da ni globalni megauspeh ne može da zaštiti od posledica nepromišljenih odluka.

13. Bil Kozbi – pad američkog idola

Bil Kozbi, nekada obožavani "američki otac" i tvorac jedne od najgledanijih porodičnih serija u istoriji televizije, doživeo je jedan od najstrmoglavijih i najšokantnijih padova u savremenoj pop-kulturi. Njegov ugled, građen decenijama kroz humor, toplinu i imidž moralnog autoriteta, raspao se 2014. kada su se krenule nizati optužbe više žena da ih je Kozbi drogirao i seksualno zlostavljao tokom prethodnih decenija. Najpoznatiji slučaj bio je onaj Andrea Konstand, žena čiji je iskaz postao ključan u pravnom procesu koji je čitava Amerika pratila kao nacionalnu dramu. U aprilu 2018. godine Kozbi je proglašen krivim za tri tačke teškog seksualnog napada i osuđen na od 3 do 10 godina zatvora, čime je postao prvi veliki holivudski idol koji je pao u jeku #MeToo pokreta. Njegov odlazak u zatvor simbolično je označio kraj jednog mita o porodičnim vrednostima, jer je čovek koji je generacijama glumio moralni stub društva otkriven kao predator koji je godinama izbegavao pravdu. Iako je presuda kasnije ukinuta iz proceduralnih razloga, a Kozbi pušten 2021, šteta po njegovu reputaciju bila je nepovratna — ostatak života provešće kao jedna od najkontroverznijih i najdiskutovanijih figura američke kulturne istorije.

14. Džejms Braun – muzička legenda koja je bežala policiji

Džejms Braun, legendarni "kralj soula“ i jedna od najuticajnijih figura u istoriji američke muzike, imao je i mračnu, impulsivnu stranu koja ga je često dovodila u sukob sa zakonom. Najpoznatiji incident dogodio se 1988. godine, kada je Braun, u izlivu paranoje i besa, uleteo automobilom u visokoj brzini na parking firme koju je posedovao, nakon čega je odbio da stane na naređenje policije i započeo spektakularnu poteru kroz dva američka saveza. Jurili su ga policijski automobili, helikopteri i jedinice državne patrole, a sve je završeno hapšenjem koje je ušlo u anale američkih TV prenosa. Zbog ovog incidenta osuđen je na šest godina i šest meseci zatvora, ali je pušten nakon tri. Iako se činilo da je posle odslužene kazne stabilniji, probleme je ponovo privukao 1998, kada je uhvaćen s drogom i poslat u obavezni program odvikavanja od 90 dana. Uprkos turbulentnom privatnom životu, Džejms Braun je ostao ikona muzike, ali njegov dosije pokazuje da je iza genijalnog izvođača stajao čovek koji je stalno vodio borbu sa sopstvenim demonima i povremeno bežao — ne samo od policije, već i od sebe.

Autor: Nikola Žugić