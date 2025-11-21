Umro čuveni glumac u 33. godini: Oglasila se njegova porodica, uzrok smrti i dalje istražuje policija

AKTUELNO

Kanadski glumac Spenser Lofranko preminuo je u 33. godini. Poznat po ulogama u filmovima „Goti“, „Neslomljeni“ i „Džejmsi boj“, njegovo nasleđe će se pamtiti kroz filmske uloge.

Spenser Lofranko, kanadski glumac poznat po ulogama u filmovima „Goti“ i „Neslomljeni“, preminuo je u 33. godini.

Njegov brat, Santino Lofranko, potvrdio je vest na Instagramu u četvrtak, rekavši da je Spenser preminuo u utorak. Uzrok smrti još nije objavljen, a TMZ izveštava da je slučaj pod istragom u Britanskoj Kolumbiji.

Entertejnment Vikli je kontaktirao članove porodice za više informacija.

Santino je na Instagramu odao počast svom bratu emotivnim rečima:

„Legendi. Moj brate. Živeo si život o kome mnogi mogu samo da sanjaju. Promenio si živote ljudi, a sada si sa Bogom. Uvek ću te voleti i nedostajati mi, Medo.“

Lofranko je rođen 1992. godine u Torontu. Pohađao je Vojnu srednju školu u Zapadnom Linkolnu, Ontario, a debitovao je na filmu 2013. godine u indi romantičnoj komediji „U Midltonu“. Glumio je Konrada, srednjoškolca koji pohađa fakultet sa svojim ocem (Endi Garsija). U filmu su takođe glumili Spenser, Vera Farmiga, Taisa Farmiga, Tom Skerit i Niklas Braun.

Iste godine, Lofranko je imao problema sa zakonom zbog incidenta u kojem je udario biciklistu, slomivši mu kuk. Osuđen je na 50 dana društveno korisnog rada, dve godine uslovne kazne i 161.000 dolara odštete.

Sledeće godine, 2014. godine, Lofranko je dobio svoju prvu glavnu ulogu u filmu „Džejmsi Boj“. Glumio je mladog bivšeg zatvorenika koji se bori sa nasiljem bandi i oružanom pljačkom, a u filmu su glumili i Taisa Farmiga, Meri-Luiz Parker, Ving Rejms i Džejms Vuds.

