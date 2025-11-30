Umro dizajner koji je bio stilista princeze Dajane: Imao je 80 godina

Poznati irski modni dizajner Pol Kostelo, nekadašnji lični stilista princeze Dajane, preminuo je u 80. godini, potvrdila je njegova modna kuća. Umro je u Londonu, okružen suprugom i sedmoro dece, nakon kratke bolesti.

Uspon jedne modne ikone

Rođen u Dablinu 1945. godine, Kostelo je mode učio u Grafton Akademiji, zatim u Parizu, gde je radio u čuvenoj Chambre Syndicale de la Haute Couture. Karijeru je gradio u Parizu, Milanu i Njujorku, sarađujući sa brendovima poput Marks & Spencer i La Rinascente, te kao dizajner za Anne Fogarty.

Godine 1979. osnovao je sopstveni brend Paul Costelloe Collections, koji je ubrzo stigao na modne nedelje u Londonu, Parizu, Milanu i Njujorku.

Dizajner princeze Dajane

Kostelo je 1983. postao lični dizajner princeze Dajane, sa kojom je radio sve do njene smrti 1997.Najpoznatiji su njegovi modeli za njene svečane prilike poput prozirne šifonske suknje, ružičastog odela i cvetne haljine koju je princeza nosila tokom posete Nigeriji 1990.

Zahvaljujući partnerstvu sa Dajanom, postao je jedan od najistaknutijih dizajnera svoje generacije, kreirajući i za mnoge druge poznate ličnosti uključujući i venčanicu za ćerku Ričarda Niksona.

Reakcije posle njegove smrti

Irski premijer Mišel Martin odao mu je počast, ističući da je Kostelo „uzdigao irsku modu na svetsku scenu“.Zamenik premijera Sajmon Haris rekao je da je Kostelo ostavio „izvanredan modni i poslovni trag“ koji će se pamtiti generacijama.

Nasleđe koje ostaje

Brend Paul Costelloe bio je redovan učesnik London Fashion Weeka još od 1984. godine i danas obuhvata žensku i mušku modu, torbe, aksesoare, nakit, dečiju odeću, pa čak i opremu za korporacije i sportske timove — uključujući British Airways, Delta Airlines i Irsku olimpijsku reprezentaciju. Na ovogodišnjem LFW brend je predstavio kolekciju Boulevard of Dreams, omaž starom holivudskom glamuru. Kostelo je bio aktivan do samog kraja, a nedavno je bio i završni dizajner na prvom irskom Fashion Weeku.

Sa suprugom En, koju je oženio 1979, imao je sedmoro dece. Godine 2010. našao se na seriji irskih poštanskih maraka posvećenih najznačajnijim savremenim dizajnerima. Njegovo ime i rad ostaju duboko urezani u istoriju mode kao simbol elegancije, profesionalizma i nepogrešivog britansko-irskog stila.

Autor: Nikola Žugić