Prva iskrena ispovest Nikol Kidman nakon razvoda od Kita Urbana: Pažljivo birala reči, ali otkrila sve detalje

Nikol Kidman podnela je zahtev za razvod od Kita Urbana u septembru. Budući da imaju dvoje dece, par je odlučio da podeli starateljstvo nad njima. Tinejdžerke, Sandej i Fejt više vremena provode sa majkom, a dale su joj i javnu podršku čim se saznalo da se razvode.

Nikol Kidman otvoreno je govorila o svom emotivnom stanju nakon razvoda od supruga sa kojim je bila u braku 19 godina, Kita Urbana.

Ona je razgovarala sa Arijanom Grande za magazin Interview i tom prilikom je ispričala kako joj je snimanje filma "Praktična magija 2" sa koleginicom Sandrom Bulok pomoglo da se oseća "zaštićeno" dok je javnost intenzivno pratila njen privatni život.

Arijana je tokom intervjua pitala Nikol kako se drži, na šta je glumica odgovorila:

- Držim se.

Intervju je, inače, obavljen mesec dana nakon što je objavljeno da se razvodi od Kita.

- Letos smo snimali nastavak "Praktične magije" u Londonu i bilo je baš zabavno - nastavila je Nikol. - Sandi Bulok i ja, pa Džoi King i Mejsi Vilijams, bili smo sjajna ekipa.

- Često se ne zabavljam na snimanju - dodala je, a Arijana se složila da može biti "emotivno iscrpljujuće“ biti stalno na setu. - Ali imam veoma snažan odnos sa svim tim ženama, tako da sam se osećala zaštićeno i voljeno. Bilo je baš, baš sigurno - rekla je Nikol.

- Vratiti se nečemu toliko godina kasnije i reći: ‘I dalje možemo da snimimo ovaj film u velikom studiju kao što je Vorner’, i da Sandi i ja uspemo da ga produciramo i proguramo, to je neverovatno.

Australijska glumica u intervjuu se osvrnula i na to kako njene mlađe ćerke, Sandej i Fejt, iznenađujuće dobro podnose veliki medijski pritisak oko razvoda svojih roditelja.

- Veoma si mlad, a onda te odjednom stave u akvarijum, pa se svaki tvoj potez analizira - rekla je o sopstvenom iskustvu sa slavom. - Počne da bude jako teško, pa preterano razmišljaš, pa se uplašiš, pa se povrediš, i onda kažeš: ‘Ne želim da izlazim. Ne želim da idem u taj svet.’

- Razumem. To je stalno povlačenje i guranje - nastavila je. - Odgajam tinejdžerke i fascinantno je. Mislim da one imaju oklop koji mi nismo imali. Ili barem ja nisam imala, zato što tada nije bilo društvenih mreža. Oni jako mladi već znaju tačno kako da se nose sa tim. Ne shvataju sve lično. Samo slegnu ramenima.

Nikol i Kit dobili su Sandej u julu 2008, a Fejt u decembru 2010. Plavokosa glumica ima i dvoje usvojene dece iz braka sa svojim bivšim suprugom, Tomom Kruzom, Belu (32) i Konora (30).

Nikol je u dokumentima o razvodu imenovana kao roditelj kod koga deca žive većinu vremena, 306 dana u godini, dok će njihov otac imati 59 dana.

Kit će devojčice viđati svaki drugi vikend i tokom posebnih događaja poput Dana očeva i Dana zahvalnosti, dok će Nikol imati decu za Dan majki i Uskrs.

Autor: N.B.