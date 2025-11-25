AKTUELNO

Melanija Tramp u savršenom prazničnom izdanju: Dočekala jelku koja je stigla u Belu kuću u cipelama i kaputu iz snova

Izvor: Kurir.rs/Najžena, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Beli kaput je hit sezone, evo sa kakvom obućom i rukavicama ga je Melanija Tramp uklopila.

Jelka je stigla u Belu kuću, a Melanija Tramp ponovo je zasenila sve izbom prazničnog stajlinga. Tradicionalni trenutak dolaska jelke označava početak sezone praznične dekoracije, ali i sezone glamura, pogotovo kada se Melanija pojavi na stepenicama Bele kuće.

Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson

Ovog puta, prva dama je izašla u besprekorno elegantnoj kombinaciji: dugi beli kaput stegnut kaišem u struku. Poseban akcenat celom outfitu dale su bordo kožne duge rukavice, koje su još više dolazile do izražaja jer kaput ima skraćene rukave, detalj koji je odmah privukao pažnju modnih znalaca.

Naravno, Melanija ni ovog puta nije razočarala izborom obuće. Cipele su takođe privukle pažnju jer je njihov uzorak i stil savršeno povezao boje celog outfita i dao mu praznični šarm. Reč je o salonkama Manolo Blanik sa kariranim uzorkom. Uz beli kaput i bordo rukavice, savršeno su se uklopile.

Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson

Autor: Nikola Žugić

