Adrijana Lima prvi put pokazala sina! Prizor topi srca, ljudi oduševljeni kosom dečaka

Adrijana Lima objavila je sliku svog sina Sajana, a mnoge je oduševila dečakova kosica.

Adrijana Lima i pored napornog povratka na modnu pistu uspeva da održava porodičnu harmoniju, a najmlađi sin Sajan njen je mezimac. Iako smo do sada videli i Valentinu i Sijenu, ćerke koje ima sa Markom Jarićem, kao i naslednike njenog aktuelnog partnera Andree Lamarsa, najmlađi član ove sedmočlane porodice nije bio poznat javnosti - do sada, kada je bivša srpska snaja podelila prvu fotografiju mališana.

Ima Adrijana Lima mnogo razloga da bude srećna i ponosna. Nakon tri porođaja i dalje šeta pistom u donjem vešu "Viktorijas Sikreta" kao da joj 20 godina, niže poslovne uspehe, unovčava ih, a pored toga uspeva da organizuje stabilan i harmoničan porodični život sa izabranikom Andreom Lamarsom, ćerkama Valentinom, Sijenom, sinom Sajanom, kao i pastorcima Mijom i Lupom, decom koje njen partner ima iz prvog braka.

Ipak, zbog nove objave na Instagramu zvezda je trogodišnji kovrdžavi dečak.

Ime inspirisano bojama Kariba i Bora Bore

Adrijana Lima i njen partner, koji je inače filmski producent, dobili su sina Sajana u avgustu 2022. godine. Njegovo ime, kako je tada otkrio izvor blizak paru, inspirisano je bojama tropskih mora sveta - od Maldiva do Bora Bore.

"Sajan je nijansa između plave i zelene, baš kao voda na najlepšim plažama na svetu", rekao je izvor za People.

Vest o trudnoći Lima je objavila na TikToku u februaru iste godine, u videu koji je ubrzo postao viralan. Tu smo mogli da vidimo i bebu na ultrazvuku, uz poruku da stiže na jesen.

Nakon porođaja Lima je trpela užasne kritike na račun svog izgleda, pa je više puta otvoreno govorila o prihvatanju postporođajnog tela i sporom povratku samopouzdanja.

"Svakog dana moram sebe da podsećam: 'Prihvati svoje telo, prihvati ko si'. Moje telo je sada u tranziciji jer sam nedavno rodila. Stvorila sam život - i to je najveći blagoslov", ispričala je u jednom intervjuu u aprilu 2023.

Majčinstvo joj je, kako navodi, promenilo ritam dana, ali i način na koji posmatra sebe. A kada se na društvenim mrežama prošle godine našla na meti novih negativnih komentara povodom izgleda (jer svi od nje očekuju da i dalje izgleda kao 19-godišnjakinja koja prvi put nosi modele poznatog brenda na glamuroznoj reviji) , Lima je odgovorila fotografijom i kratkom, ali snažnom porukom: "Lice umorne mame jedne tinejdžerke, dve devojčice koje ulaze u tinejdž godine, jednog aktivnog dečaka, jednogodišnjaka koji uči da hoda i tri psa. Hvala na brizi."

A onda, postala je ona stara, ali još bolja i naprednija verzija sebe i povratkom na pistu u vrhunskoj formi svima poručila da ne namerava da je napušta u skorije vreme. Tek joj je 44.

Pre nego što je rodila sina, Lima je već bila majka dve devojčice koje je dobila sa bivšim suprugom, srpskim košarkašem Markom Jarićem. Njihova starija ćerka Valentina došla je na svet u novembru 2009. godine. Tada su kratko poručili da su "presrećni" i da je beba dobro, iako je rođena u 34. nedelji trudnoće zbog komplikacija izazvanih preeklampsijom.

"Valentina je bila najmanja beba u celoj bolnici. To je bilo vrlo stresno. Ali bezuslovna ljubav zaista postoji - sa njom sam je osetila prvi put", rekla je Lima nakon porođaja.

Samo tri godine kasnije, u septembru 2012, Lima i Jarić su ponovo postali roditelji - stigla je Sijena.

"Marko i ja smo presrećni što možemo da poželimo dobrodošlicu Sijeni", napisala je Lima tada na Tviteru i dodala da se Valentina raduje ulozi starije sestre.

Danas, kako kaže, upravo je majčinstvo čini najlepšom: "Njihovi osmesi ujutru, kada te pogledaju kao da si najčudesnija osoba na svetu - to je prava lepota", ispričala je.

Kako devojčice rastu, sve više pokazuju interesovanje za modu, a ako požele jednog dana da se time i profesionalno bave - mama im je već širom otvorila vrata. Sve druge kvalitete već poseduju.

Autor: Nikola Žugić