Jeziv snimak! Jutjubera tukao MMA borac u lajvu, on ga ugostio, pa ga krvnički izudarao (VIDEO)

Izvor: Telegraf.rs, Foto: x.com/Privatna arhiva ||

Ruski bloger Subo napadnut je i krvnički pretučen uživo u svom lajv strimu od strane MMA borca kojeg je ugostio.

Subhan Mamedov je vodio stream sa MMA borcem u Dubaiju, a u jednom trenutku sve se pretvorilo u horor.

U jednom trenutku, bloger je rekao da je njegov gost klečao i molio šefa UFC-a za pomoć - borac je izgubio živce, obalio ga i počeo da ga udara.

MMA borac je krvnički udarao Suba u glavu, dok je on nepomično ležao na podu.

Inače, ranije ove godine, Subu su oduzeli rusko državljanstvo i zabranili mu ulazak u zemlju nakon što je više puta pravio šale sa policijom.

Autor: Nikola Žugić

