Jeziv snimak! Jutjubera tukao MMA borac u lajvu, on ga ugostio, pa ga krvnički izudarao (VIDEO)

Ruski bloger Subo napadnut je i krvnički pretučen uživo u svom lajv strimu od strane MMA borca kojeg je ugostio.

Subhan Mamedov je vodio stream sa MMA borcem u Dubaiju, a u jednom trenutku sve se pretvorilo u horor.

U jednom trenutku, bloger je rekao da je njegov gost klečao i molio šefa UFC-a za pomoć - borac je izgubio živce, obalio ga i počeo da ga udara.

🔞 Russian blogger Subo found himself in a rather delicate situation right on his own livestream



Subhan Mamedov (Subo’s real name) was hosting a stream with a pop-MMA fighter in Dubai.



At one point, the blogger said that his guest had been on his knees begging the head of the… pic.twitter.com/8biKyJVHia — NEXTA (@nexta_tv) 28. новембар 2025.

MMA borac je krvnički udarao Suba u glavu, dok je on nepomično ležao na podu.

Inače, ranije ove godine, Subu su oduzeli rusko državljanstvo i zabranili mu ulazak u zemlju nakon što je više puta pravio šale sa policijom.

Autor: Nikola Žugić