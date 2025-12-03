NIKO SE NE RADUJE BOŽIĆU KAO MARIJA KERI! Pesmu napisala za 15 minuta, a zarađuje MILIONE svake godine!

“All I Want For Christmas Is You” je božićni klasik koji Maraji Keri donosi nezamislive svote novca – i to već tri decenije.

Decembar je zvanično počeo, a praznična euforija je u punom jeku. Dok se trgovi šljašte i domovi ukrašavaju, jedna pesma neizbežno postaje zvučna kulisa sezone – “All I Want For Christmas Is You” Maraje Keri.

Ovaj globalni fenomen, koji ruši sve rekorde slušanosti, nastao je neverovatno brzo – Maraji Keri i njenom saradniku Volteru Afanasijefu trebalo je samo 15 minuta da napišu i iskomponuju pesmu. Objavljena davne 1995. godine, postala je apsolutni božićni klasik.

Prema pisanju New York Posta, Maraja Keri svake godine od ove pesme zaradi oko 3 miliona dolara, dok je ukupna zarada do 2021. premašila 60 miliona dolara. To znači da pevačica samo od ovog hita zarađuje 316 dolara po satu, iako se pesma intenzivno sluša tek nekoliko meseci godišnje.

Božićna čarolija u Aspenu

Zahvaljujući ovom hitu, Keri je obezbeđena do kraja života, a praznični period za nju predstavlja vrhunac godine. Tradicionalno odlazi u Aspen, gde sa porodicom uživa u snežnim avanturama, vožnji sankama, kuvanju i druženju sa „živim irvasima“.

„Idemo u Aspen, što je moje omiljeno mesto za proslavu Božića jer je uvek snežno i jedno od najboljih mesta ikada“, otkrila je pevačica.

Uspeh van svih očekivanja

Maraja je priznala da nije imala pojma da će pesma postati takav svetski fenomen: „Kako bih mogla? Bilo je to tako rano u mojoj karijeri, a većina mladih umetnika u to vreme nije stvarala božićnu muziku na početku svojih karijera.“

Danas, tri decenije kasnije, „All I Want For Christmas Is You“ je ne samo pesma – već simbol praznične sezone i dokaz da božićna magija može da donese i nezamislivo bogatstvo.

Autor: Dalibor Stankov