PROBIJA MI KROZ GLAVU! Princ Hari jedva preživeo Meganinu ljutu večeru - pa poželeo peškir umesto pribora!

Vojvotkinja od Saseksa spremala prazničnu gozbu, a princ Hari sve začinio duhovitim komentarom.

Princ Hari i Megan Markl ponovo su pokazali da su omiljeni par publike, ali i da se ne libe da se našale jedno na račun drugog. Tokom prazničnog specijala „S ljubavlju, Megan: Praznično slavlje“, emitovanog na Netfliksu, Megan je zajedno sa poznatim kuvarom Tomom Kolikiom pripremala božićnu večeru, u kojoj je posebno mesto zauzeo porodični specijalitet – gumbo.

Hari se pojavio u kuhinji sa osmehom i rukama u džepovima, poljubio suprugu i rekao: „Osetio sam miris gumboa. To mi je omiljeno jelo, posebno ono koje pravi tvoja mama – ali pre nego što se doda riba.“

Megan je objasnila da njena majka Doria Ragland svake godine na Badnje veče sprema gumbo i da uvek odvoji posebnu porciju za Harija, prilagođenu njegovim ukusima. Ovog puta dodala je anduja kobasicu i upozorila ga da će jelo biti „ljutkasto“: „Dobićeš peškir, jer će te ovo sigurno naterati da se oznojiš.“

Hari je hrabro probao zalogaj, ali je odmah počeo da kašlje i šmrcka: „Osećam kako mi probija kroz glavu! Ukusno je… ali nisam siguran da je baš kao tvoje mamine. Mada, vrlo je blizu.“

Megan je ostala u šoku, otvorenih usta: „Šta?! O moj Bože! Moja mama će te obožavati zbog toga – savršen kompliment za svekrvu.“

Specijal je zatvoren poljupcem para i zahvalnošću kuvaru, a Megan je u nastavku odala počast britanskim božićnim tradicijama pravljenjem „Christmas crackers“ zajedno sa ugostiteljem Vilom Gvidarom.

„U Velikoj Britaniji to je neizostavan deo praznika. Ljudi sede oko stola, ukrste ruke i svi povuku u isto vreme. Zaista je povezano i slatko,“ objasnila je vojvotkinja.

Hari se i ranije pojavljivao u Meganinoj emisiji – u prvoj sezoni zajedno sa njenom majkom, dok je u drugoj bio u senci. Par je u braku od 2018. godine i ima dvoje dece – princa Arčija i princezu Lilibet.

Autor: Dalibor Stankov