Zvanično: Prada kupila Versaće za 1,25 milijardi dolara, Donatela ostaje ambasador

Nakon višemesečnog čekanja na regulatorno odobrenje, luksuzni brend Versaće postao deo Prada Grupe.

Prada Grupa saopštila je da je nakon šest meseci čekanja na regulatorno odobrenje, zvanično preuzela modnu kuću Versaće, u poslu vrednom 1,25 milijardi dolara.

Izvršni predsedavajući direktor kuće biće Lorenco Berteli, naslednik Prada Grupe i šef korporativne društvene odgovornosti, prenosi Vogue.

Do akvizicije je došlo u aprilu ove godine, nakon što se Versaće suočio sa ozbiljnim finansijskim poteškoćama u poslednjih pet godina. Prihodi brenda su u 2025. godini pali za 15 odsto, na svega 193 miliona dolara, saopštio je bivši vlasnik Capri Holdings, koji je u februaru stavio brend na prodaju. Prada je ubrzo objavila planove za akviziciju.

Prada Grupa, koja upravlja brendovima Prada, Miu Miu i Church’s, jedna je od retkih luksuznih kompanija koja je uspešno prebrodila usporavanje tržišta luksuza. Analitičari smatraju da bi upravo ona mogla da ojača poslovanje Versaćea i vrati ga na put stabilnog rasta.

Berteli je izjavio da će Versaće sada imati priliku da u potpunosti zakorači u „svet industrijske proizvodnje“.

Kako se navodi, Donatela Versaće će ostati globalni ambasador kuće. Ona je još u aprilu na svom Instagramu poručila:

„Apsolutno sam oduševljena što je Versaće postao deo Prada porodice. Đani i ja smo oduvek imali veliko divljenje prema Miučiji, Patriciju i njihovoj porodici. Počastvovana sam što je brend u rukama tako pouzdanog italijanskog porodičnog biznisa i spremna sam da podržim ovu novu eru za brend na bilo koji način.“

Autor: Dalibor Stankov