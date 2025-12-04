AKTUELNO

Nataša Bekvalac se svađa sa ćerkom (7) Katjom! Hana podelila hit snimak iz porodičnog doma, ona besna: Ni prošle godine mi se nije sviđala! (VIDEO)

Pevačica Nataša Bekvalac sa ćerkama Katjom i Hanom živi u luksuznom stanu na Dedinju, koji se pred praznike pretvori u pravu novogodišnju bajku, a ove godine naišle su na "probleme" kada je reč o ukrašavanju porodičnog doma..

Natašina starija ćerka Hana na Instagramu je objavila snimak iz njihovog doma u kojem je snimila raspravu Nataše i male Hane oko dekoracije i kićenja jelke.

Nataša je sve vreme ozbiljnim tomom objašnjavala Katiji kako će prvo videti dekoraciju koju imaju, a ako ona ne bude zadovoljna time, onda će joj prepustiti da sama odabere ukrase.

- Videćemo to što ona ima i neke svetiljke koje ona ima ako ti se ništa od toga ne dopada, ići ćemo da kupiš ukrase koje ti se dopadaju. Da li je to okej? - pitala je Bekvalac glasnijim tonom.

- Ali... Meni se ništa ne sviđa. I prošle godina mi se nije sviđala jelka - pričala je Katja, na šta se Nataša nastavila.

Hani je ova situacija bila komična pa ju je zabeležila video snimkom, a uz to je napisala:

Ozbiljna svađa oko jelke.

