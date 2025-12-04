DUNJA ILIĆ ZAVRŠILA NA INFUZIJI: Pevačica zabrinula pratioce, dok ful našminkana pozira sa braunilom u ruci (FOTO)

Pevačica Dunja Ilić zabrinula je svoje pratioce nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj se vidi da prima infuziju. Dunja se uprkos tome ipak potrudila da zadrži svoj prepoznatljiv izgled.

Naime, Dunja je bila potpuno našminkana, sa uredno urađenim tenom i naglašenim očima i obrvama, pa je njen selfi na kome se pući brzo privukao pažnju.Na fotografiji se jasno vidi braunila na njenoj ruci, dok pevačica pozira. U opisu nije detaljno objasnila šta se dogodilo, što je dodatno podstaklo komentare i pitanja zabrinutih fanova koji su joj uputili poruke podrške i poželeli brz oporavak.

Otac joj bio milioner

Dunja je svojevremeno govorila o ocu koji je bio milioner, a onda je bankrotirao i ostao bez ičega. Ona je jedno vreme živela u kolibi sa zemljanim kupatilom i oronulim zidovima.

- To je bio trenutak kada smo ostali u jednoj kolibi u Mionici, koja je imala zemljano kupatilo, miševe, nismo imali zidove kako treba, cevi su se ledile… To je stvarno bio jedan život na ivici. Strašno smo teško živeli ta dva meseca, ali pošto sam dobra kuvarica, bukvalno sam od ničega, od nekih špageta i onoga što nađem u kući, pravila hranu svaki dan. Tu sam se dosta i njemu pokazala i dokazala - ispričala je Dunja Ilić tada.

