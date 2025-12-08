Paf Dedi iz zatvora poslao bizaran poklon 50 Centu: Nakon bombastičnog dokumentarca usledila opomena

Netflix je 2. decembra objavio dokumentarac o usponu i padu ozloglašenog repera a producirao ga je upravo 50 Cent.

Dokumentarac "Sean Combs: The Reckoning" objavljen je u utorak, 2. decembra, i odmah se popeo na vrh lista gledanosti širom sveta. Serija detaljno istražuje dramatičan uspon i pad Paf Dedijeve karijere, navodne sumnjive poslove unutar njegovog carstva "Bad Boy Records" te niz šokantnih optužbi koje su dovele do njegovog pada.

Podsetimo, 56-godišnji reper trenutno se nalazi u zatvoru Fort Dix u Nju Džerziju, gde bi trebao ostati do 2028. godine. Šon Didi Kombs je proglašen krivim po dve točke optužnice za "prevoz radi učestvovanja u prostituciji". Porota u Njujorku oslobodila ga je težih optužbi za reketarenje i trgovinu ljudima u svrhu seksa, čime je izbegao moguću doživotnu kaznu.

Zašto je 50 Cent snimio seriju?

Tokom i nakon šokantnog suđenja 50 Cent, pravim imenom, redovno je komentirao Paf Dedijev pad na društvenim mrežama. Nakon presude najavio je da će producirati dokumentarac koji će istražiti sve "kosture iz Didijevog ormara".Zvezda filma "Get Rich or Die Tryin'" izjavio je za GQ da je bio inspirisan da snimi dokumentarac jer nije želeo da se tišina u hip-hop zajednici protumači kao odobravanje Didijevih postupaka.50 Cent je takođe insistirao na tome da nije imao skrivene motive: "Da je tako, fokusirao bi se na činjenicu da ste vi jedini muškarac u zatvoru zbog prevoza muških seksualnih radnika."

Paf Dedijev bizarni poklon kao odgovor na dokumentarac

Nakon objave dokumentarca, Paf Dedijev tim nazvao ga je "sramotnim napadom", tvrdeći da se "Netflix oslanjao na ukradene snimke koje nikada nisu bile odobrene za objavu".

U izjavi njegovog glasnogovornika stoji: "Jednako je zapanjujuće da je Netflix predao kreativnu kontrolu 50 Centu dugogodišnjem protivniku sa ličnom osvetom koji je previše vremena proveo klevećući gospodina Kombsa."Sve to čini još bizarnijim potez koji je usledio. Kombs je navodno poslao buket cveća 50 Centu dok je ovaj u četvrtak uveče nastupao u jednom klubu u Miamiju.

50 Cent je u petak na Instagramu podelio fotografiju raskošnog cvetnog aranžmana uz opis: „Kakva je ovo gej fora Didija da mi šalje cveće u Club 11? LOL. Što sva ta predigra, ajmo da se bacimo na posao, znaš da sam ja lud.“

Reper je očito ovaj gest shvatio kao pretnju, a ne kao ponudu mira, a s njim su se složili i mnogi korisnici društvenih mreža. "To je verovatno znak 'mogu ti poslati šta god želim u bilo koje vreme'. To je stvarno zastrašujuće!" komentarisala je jedna osoba. Druga je napisala: "Ako je ovo stvarno, pokušava ti reći da zna gde si." Treći je dodao: "Slanje pogrebnog cveća dok si već u zatvoru je ludo."

