Rusku manekenku našli mrtvu na sred ulice: Život joj se promenio kada je ušla u avion svetskog moćnika, a njena smrt je i danas misterija

Ruslana Koršunova, ruska manekenka koja je 2008. skočila sa zgrade na Menhetnu i tako okončala život, poslednje dane provela je besna, zbunjena i nesposobna da se nosi sa sobom, tvrdi novinar Piter Pomerancev u svojoj knjizi.

Koršunova je dok je živela u Rusiji ušla u grupu pod nazivom „Rose of the World“ („Ruža sveta“), piše Pomerancev, koji je godinama istraživao okolnosti njenog života za dokumentarac iz 2011. Njegova otkrića detaljno predstavljena u knjizi „Nothing Is True and Everything Is Possible: The Surreal Heart of the New Russia“, koja je objavljena 2014. godine.

Prijatelji i porodica nisu mogli da razumeju šta je navelo uspešnu lepotu, koja je imala samo 20 godina kada je umrla, da sebi oduzme život.

„Ništa se zapravo ne uklapa,“ rekao je Pomerancev za ABC News. „Svi stalno ponavljaju da je bila normalna devojka. Ali, iskreno, to i nije neuobičajeno kod samoubistava. Ovo je strašno tužna i veoma depresivna priča.“

Ruslana ušla u sektu zbog ljubavnih problema

U vreme kada se priklonila grupi, izgledalo je da joj manekenska karijera stagnira. Pomerancev piše da je Ruslana ušla u sektaški svet delimično da bi se suočila sa problemima u ljubavnim vezama, a ubrzo je potpuno „progutala“ filozofija grupe o tzv. „life trenerima“. Navodni cilj za članove je da „usavrše sebe“ i postanu efikasniji ljudi.

Prijatelji su Pomerancevu ispričali da je grupa zauzela centralno mesto u njenom životu, što je dovelo do alarmantnih promena u njenom ponašanju. Pre smrti, Ruslana je bila ljuta, depresivna i frustrirana zbog ljubavnog života, uprkos glamuroznom životu i tome što je bila lice kampanje parfema Nina Riči.

Prema Pomerancevu, članovi „Rose of the World“ smatraju da su emotivni slomovi deo procesa „isceljenja“. „To je normalno,“ rekao je za Pomeranceva Volodja, stariji član grupe.

„Mi to zovemo rollback. Ruslana je imala jedan. Plakala je noću. Lutala gradom, ne znajući kuda ide. Moraš kroz to da prođeš da bi rastao.“

Pomerancev navodi da je grupa promenila naziv i sada funkcioniše pod imenom „Novgorodtsev Education“. Direktor Denis Vasijiev je potvrdio da je to bivše ime, ali nije želeo da komentariše Pomerancevovu knjigu ili dokumentarac.

Međutim, njen navodni „life coach“ Vladislav Novgorodtsev rekao je New York Daily News nakon Ruslanine smrti da je sekta pokušavala da joj pomogne u problemima sa ljubavlju i novcem.

„Video sam je i slušao njene priče, priče koje niko drugi nije čuo. Najvažnija stvar kod nje i njenog unutrašnjeg sveta bila je da je bila usamljena. Nije imala nikoga ko joj je zaista bio drag, osim majke.“

Da li je bilo samoubistvo?

Policija je zaključila da je Ruslana izvršila samoubistvo, ali neki prijatelji i članovi porodice i dalje veruju u teorije zavere ili krive grupu.

„Samoubistvo je veoma, veoma kompleksna stvar,“ zaključuje Pomerancev. „Reći da je to samo zbog ovoga ili onoga bi bilo naivno. Tako jednostavno ne funkcioniše.“

Još mračnija verzija govori da je Ruslana bila svedok koji je mogao da ugrozi ljude umešane u Epstajnov slučaj. Po toj teoriji, ona je uklonjena, navodno, neposredno pre nego što je trebalo da da iskaz pred sudom. Njeno telo nije pronađeno ispod njenog stana, već gotovo na sred ulice, i to ispod obližnje zgrade koja je bila u izgradnji. Prema policiji, prešla je iz svoje zgrade na susednu preko presečene zaštitne mreže, popela se tri sprata više i skočila.

Ruslana je bila lolita u Epstajnovom avionu

Nedavno su novi detalji isplivali u javnost kada su američke vlasti objavile dokumenta u vezi sa slučajem Džefrija Epstajna, kontroverznog američkog milijardera osuđenog 2008. godine. Na tzv. „Epstajnovoj listi“, pored brojnih poznatih imena poput Bila Klintona, Donalda Trampa i Leonarda Dikaprija, našlo se i ime Ruslane Koršunove.

U dokumentima stoji da je 2005. godine Epstajn na svom privatnom ostrvu „Litl Sejnt Džejms“ organizovao sastanke između moćnih klijenata i vrlo mladih devojaka, koje su tamo stizale privatnim avionom „Lolita Ekspres“. Na tom letu, kako se navodi, bila je i Ruslana.

Autor: N.B.