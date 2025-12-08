NIJE IM DOZVOLJENO DA JEDU SA RODITELJIMA ČAK NI NA BOŽIĆ: Za decu princa Vilijama i Kejt Midlton važe STROGA PRAVILA, jedno se tiče mobilnih telefona

Saznajte kako princ Vilijam i Kejt Midlton provode vreme sa decom, zašto princ Džordž, princeza Šarlot i princ Luis sede za posebnim stolom, i kako roditelji ograničavaju pristup tehnologiji.

Deci Kejt Midlton i princa Vilijama, princu Džordžu, princezi Šarlot i princu Luju, navodno nije dozvoljeno da sede sa roditeljima tokom praznika i zvaničnih večera - i to iz veoma zanimljivog razloga.

Bivši kraljevski kuvar Daren Mekgrejdi otkrio je za Harpers Bazar, prenosi Mirror, da mališanima nije dozvoljeno da se pridruže odraslima dok ne nauče umetnost učtivog razgovora.

Mekgrejdi je dodao da će čak i za Božić njih troje jesti sa svojim dadiljama u posebnim odajama, dok ne budu dovoljno stari da budu prikladni za javne događaje i državne funkcije.

„Deca su uvek jela u dečijoj dok nisu dovoljno stara da se ponašaju kako treba za stolom“, objasnio je Mekgrejdi.

Vilijam je nedavno otkrio da on i Kejt pokušavaju da provode što više vremena sa svojom decom.

„Igramo se sa decom, vozimo ih okolo, idemo na sportske dane, idemo na utakmice, igramo se u bašti kad god možemo. Većinu dana ih vozim u školu, mislim da Ketrin i ja delimo te poslove, ali ona verovatno obavlja većinu“, rekao je princ Vilijam.

Priznao je da je jedan od njegovih najvećih roditeljskih izazova bio vezan za mobilne telefone. On i njegova supruga su odlučili da ograniče pristup svoje dece tehnologiji dok ne budu dovoljno stari da shvate rizike.

Pogledajte u galeriji porodične kadrove kraljevske porodice na Vimbldonu:

„Zaista je teško. Naša deca nemaju mobilne telefone. Kada Džordž krene u srednju školu, možda će imati jedan sa ograničenim pristupom“, otkrio je Vilijam, dodajući da je to već vruća tema u njihovom domu.

„Dolazimo do tačke gde to postaje pomalo napeto pitanje, ali mislim da on razume zašto. Objašnjavamo zašto ne mislimo da je to ispravno. Problem je potpun pristup internetu - deca mogu dobiti previše sadržaja koji ne bi trebalo da gledaju. Ali imati mobilni telefon samo za slanje poruka, stare modele koje smo koristili, to je u redu“, zaključio je Vilijam.

Autor: S.M.