AKTUELNO

Showbiz

NIJE IM DOZVOLJENO DA JEDU SA RODITELJIMA ČAK NI NA BOŽIĆ: Za decu princa Vilijama i Kejt Midlton važe STROGA PRAVILA, jedno se tiče mobilnih telefona

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/James Manning ||

Saznajte kako princ Vilijam i Kejt Midlton provode vreme sa decom, zašto princ Džordž, princeza Šarlot i princ Luis sede za posebnim stolom, i kako roditelji ograničavaju pristup tehnologiji.

Deci Kejt Midlton i princa Vilijama, princu Džordžu, princezi Šarlot i princu Luju, navodno nije dozvoljeno da sede sa roditeljima tokom praznika i zvaničnih večera - i to iz veoma zanimljivog razloga.

Bivši kraljevski kuvar Daren Mekgrejdi otkrio je za Harpers Bazar, prenosi Mirror, da mališanima nije dozvoljeno da se pridruže odraslima dok ne nauče umetnost učtivog razgovora.

Mekgrejdi je dodao da će čak i za Božić njih troje jesti sa svojim dadiljama u posebnim odajama, dok ne budu dovoljno stari da budu prikladni za javne događaje i državne funkcije.

„Deca su uvek jela u dečijoj dok nisu dovoljno stara da se ponašaju kako treba za stolom“, objasnio je Mekgrejdi.

Vilijam je nedavno otkrio da on i Kejt pokušavaju da provode što više vremena sa svojom decom.

Foto: Tanjug AP/James Manning

„Igramo se sa decom, vozimo ih okolo, idemo na sportske dane, idemo na utakmice, igramo se u bašti kad god možemo. Većinu dana ih vozim u školu, mislim da Ketrin i ja delimo te poslove, ali ona verovatno obavlja većinu“, rekao je princ Vilijam.

Priznao je da je jedan od njegovih najvećih roditeljskih izazova bio vezan za mobilne telefone. On i njegova supruga su odlučili da ograniče pristup svoje dece tehnologiji dok ne budu dovoljno stari da shvate rizike.

Pogledajte u galeriji porodične kadrove kraljevske porodice na Vimbldonu:

„Zaista je teško. Naša deca nemaju mobilne telefone. Kada Džordž krene u srednju školu, možda će imati jedan sa ograničenim pristupom“, otkrio je Vilijam, dodajući da je to već vruća tema u njihovom domu.

„Dolazimo do tačke gde to postaje pomalo napeto pitanje, ali mislim da on razume zašto. Objašnjavamo zašto ne mislimo da je to ispravno. Problem je potpun pristup internetu - deca mogu dobiti previše sadržaja koji ne bi trebalo da gledaju. Ali imati mobilni telefon samo za slanje poruka, stare modele koje smo koristili, to je u redu“, zaključio je Vilijam.

Autor: S.M.

#Božić

#Hrana

#Kejt Midlton

#Princ Vilijam | Prince William | Duke of Cambridge

#Roditelji

POVEZANE VESTI

Showbiz

Kejt Midlton podelila trenutak iz porodičnog doma: Ovaj prizor sve raznežio! (FOTO)

Showbiz

Decu Kejt Midlton i princa Vilijama zbog BIZARNOG zakona čeka mračan scenario ako im se roditelji razvedu - evo ko bi brinuo o njima

Showbiz

Pojavila se CRNO BELA FOTOGRAFIJA Kejt Midlton: Nikome nije jasno o čemu se radi! Svet u šoku nakon poteza kraljevske porodice

Showbiz

Isplivala fotka Princa Vilijama sa ovom muzičkom zvezdom: Proslavio rođendan bez Kejt Midlton i to na njenom koncertu (FOTO)

Svet

Nova fotografija princa Vilijama i Kejt Midlton za 3 sata prikupila preko 4 miliona lajkova - Ovo su srećne vesti (FOTO)

Extra

Krenula njenim stopama: Ova kraljevska pravila je princeza Dajana prekršila ne mareći za posledice - Sada isto radi i Kejt Midlton!