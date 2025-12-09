AKTUELNO

Objavljen spisak najomraženijih javnih ličnosti 2025. godine: Ona zajedno sa suprugom odnela ubedljivu 'pobedu'

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Sunday Alamba ||

Platforma Ranker i ovog puta objavila je svoju popularnu – ali i kontroverznu – listu najomraženijih javnih ličnosti. Milioni korisnika glasaju tokom cele godine, pa rangiranje često odražava trenutne trendove, afere i raspoloženje publike. Iako je sve predstavljeno kao zabavna anketa, rezultati obično izazovu oštre reakcije.

Sistem je jednostavan: korisnici ocenjuju svaku poznatu ličnost klikom na "da" ili "ne". Na listi se ne pojavljuju političari – fokus je isključivo na zvezdama iz pop kulture, medija i industrije zabave.

Ove godine prvo mesto zauzela je Megan Markl, uprkos tome što je poslednjih meseci aktivno radila na novim projektima koji su joj trebalo da donesu pozitivan publicitet. Više od 50.000 glasova svrstalo ju je u sam vrh liste najomraženijih.

Foto: Tanjug AP/Evan Agostini (INVL)

Razlozi koje korisnici navode uglavnom su povezani sa izjavama koje izazivaju podele, ponašanjem koje deo publike smatra pretencioznim, dokumentarcem "S ljubavlju, Megan" i korišćenjem titule vojvotkinje, za koju mnogi misle da više nije primerena. Za značajan broj ljudi, negativan odnos prema Megan deluje nametnuto, gotovo šablonski. Kako tvrde komentatori, već godinama postoji nepisano pravilo da se javnost "opredeli" između nje i Kejt Midlton – jedna mora biti "omiljena", druga "negativac".

Foto: Tanjug AP/Alberto Pezzali

Ko još spada u najneomiljenije slavne ove godine?

Odmah iza Megan nalazi se njen suprug princ Hari, koji se i ranije često nalazio u žiži kritika. Treći na listi je Elen Dedženeres, čija je reputacija narušena optužbama za loše ponašanje prema zaposlenima.

U prvih deset našli su se i:

Opra Vinfri

Amber Herd

Šon "Didi" Kombs

Kim Kardašijan

Kanje Vest

Bil Kozbi

Džejms Korden

Za većinu ovih imena javnost već godinama ima podeljene ili negativne stavove, pa njihovo prisustvo u vrhu liste nije iznenadilo one koji prate popularnu kulturu. Lista iz godine u godinu pokazuje jedno – popularnost i nepopularnost slavnih ličnosti menjaju se velikom brzinom, a internet publika ima jak i često neumoljiv sud.

Autor: N.B.

#Megan Markl | Meghan Markle

#Princ Hari od Velsa | Prince Henry of Wales

#javna ličnost

#ličnost

#najomraženija

