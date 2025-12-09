Jedini biološki sin Anđeline Džoli i Breda Pita snimljen na ulici u donjem vešu: Šokirao prolaznike, svi komentarišu ovaj detalj (FOTO)

Noks Džoli-Pit, jedini biološki sin Anđeline Džoli i Breda Pita, nedavno je uhvaćen kako izlazi iz teretane u Los Anđelesu, a njegov stajling je privukao pažnju javnosti.

Naime, Noks se pojavio u ultrakratkom šortsu koji su više ličili na donji veš. Međutim, pored neobične odeće, mnogi su primetili njegove definisane noge i očiglednu sličnost sa njegovim slavnim ocem, ali i majkom. Jedno je sigurno, ovaj tinejdžer će uskoro postati miljenik žena širom planete baš kao i popularni glumac.

Za razliku od starijih sestara Šajlo i Zahare, kao i sestre bliznakinje Vivijen, Noks i dalje koristi svoje puno prezime Džoli-Pit. Njegova sestra Vivijen i Šajlo su odlučile da zadrže samo prezime Džoli, dok je njihov otac Bred Pit i dalje u relativno dalekoj vezi sa Noksom.

Knox Jolie-Pitt Channels Angelina’s ’90s Era as Brad Attempts a Last-Minute Reconnection https://t.co/6TZQTuMRhJ — The Inquisitr (@theinquisitr) 22. новембар 2025.

Podsećanja radi, bivši glumački par je zajedno odgajio šestoro dece. Biološka deca su Šajlo i bliznakinje Vivijen i Noks, dok su Zahara, Medoks i Paks usvojeni. Noks i Vivijen su najmlađi članovi porodice, rođeni na Francuskoj rivijeri u Nici. Njihove fotografije su potom prodate časopisima People i Hello! za čak 15 miliona dolara, a sav prihod je doniran u dobrotvorne svrhe.

Autor: N.B.