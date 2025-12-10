Bivši muž Dženifer Aniston čeka dete sa koleginicom: Nakon venčanja stiže i prinova

Par se venčao ovog proleća, iako su romantične glasine počele da kruže dve godine ranije.

Bivši suprug Dženifer Aniston, glumac Džastin Teru, očekuje svoje prvo dete sa svojom suprugom, glumicom Nikol Brajdon Blum. Magazin People je danas potvrdio srećne vesti da će 54-godišnji glumac i njegova 31-godišnja supruga uskoro će postati roditelji. Par se venčao ovog proleća, iako su romantične glasine počele da kruže dve godine ranije.

Početak romanse pod okriljem Holivuda

Džastin i Nikol prvi put su povezani u februaru 2023, kada su viđeni zajedno na jednom Netfliks događaju. Samo nekoliko meseci kasnije, u avgustu, paparaci su ih uslikali kako razmenjuju poljubac tokom romantičnog izlaska.Svoj “zvanični” debi imali su na crvenom tepihu 2024. godine, kada su zajedno zablistali na Vanity Fair Oskarskoj zabavi. Ubrzo nakon toga, tokom leta 2024, otkriveno je da su vereni Džastin je zaprosio Nikol prstenom sa 4-karatnim dijamantom sečenim u obliku smaragda i prstenom koji je uključivao njihove rođene kamenčiće.

Iako se njihova veza razvijala brzo, par je uspevao da ostane diskretan, sa malo javnih istupanja i bez preteranog medijskog eksponiranja.

Džastin o vezi: „Lepše je kada nije javna“U retkom osvrtu na njihov odnos, u intervjuu za Esquire iz maja 2023, Teroks je kratko nagovestio koliko mu prija mirniji, diskretniji ljubavni život.

„Želim da sve moje veze postoje unutar četiri zida prostorije u kojoj smo“, rekao je, zatim se osvrnuvši i na svoj nekadašnji brak sa Dženifer Aniston:„Nakon iskustva javne veze, mnogo je zabavnije kada veza nije javna.“Džastin Teru sa suprugom:

Ljubav i razlaz sa Dženifer Aniston

Dženifer Aniston i Džastin Teru upoznali su se 2007. na snimanju filma Tropic Thunder, a romansa među njima planula je 2011. dok su zajedno radili na filmu Wanderlust.Par se venčao 5. avgusta 2015. na intimnoj ceremoniji u dvorištu njihovog doma.

Međutim, njihova priča nije imala dug vek u februaru 2018. objavili su da se razilaze.Povodom tadašnjih medijskih špekulacija, izdali su zajedničko saopštenje:„Kako bismo smanjili dalja nagađanja, odlučili smo da objavimo naš razlaz. Odluka je doneta zajednički i s ljubavlju, krajem prethodne godine. Mi smo dvoje najboljih prijatelja koji su odlučili da se raziđu kao par, ali se radujemo nastavku našeg dragocenog prijateljstva.“

Autor: M.K.