Šta će se desiti sa kraljicom Kamilom, ako kralj Čarls umre prvi? Ovo pravilo će morati da poštuje

Kada je kralj Čarls (77) početkom prošle godine objavio da boluje od raka, odmah se otvorilo pitanje šta bi se dogodilo u slučaju njegove smrti.

Kao što je smrt njegove majke, kraljice Elizabete II, bila detaljno planirana u okviru protokola poznatog kao "operacija londonski most", tako postoje i posebne smernice za trenutak kada kralj Čarls premine - pod nazivom "operacija most Menai“. Tačni detalji operacije drže se u tajnosti, ali pretpostavlja se da bi sledili sličnu proceduru: britanska vlada i lideri Komonvelta bili bi odmah obavešteni, a zastave širom zemlje spuštene na pola koplja.

Očekuje se da bi se pripreme za sahranu započele odmah nakon objave vesti o smrti monarha. Nakon perioda nacionalne žalosti, kralj Čarls bi bio sahranjen u Memorijalnoj kapeli Džordža VI u Vindzoru.

U slučaju smrti kralja Čarlsa, veruje se da bi njegova supruga, kraljica Kamila, ukoliko bude i dalje živa, dobila titulu "kraljice udovice". Ona bi nastavila da obavlja svoje javne i ceremonijalne dužnosti u službi novog monarha, jer nema mesto u liniji nasledstva.

Princ Vilijam je trenutno prvi u redu za britanski presto, pa bi automatski postao kralj nakon smrti svog oca. Posle njega, nasledni red prelazi na njegovu decu - princa Džordža, princezu Šarlot i princa Luisa. Mlađi sin kralja Čarlsa, princ Hari, nalazi se u naslednom nizu tek nakon dece svog brata. Posle njega slede njegova deca - princ Arči i princeza Lilibet.

Autor: N.B.