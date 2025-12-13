AKTUELNO

Showbiz

Princ Vilijam planira da princu Džordžu poveri veoma važan zadatak: Iza svega stoji nasleđe princeze Dajane

Izvor: Kurir.rs/Tportal, Foto: Tanjug AP/Aaron Chown/PA via AP ||

Strani mediji otkrili su da princ Vilijam planira da princu Džordžu poveri veoma važan zadatak koji će ga dodatno povezati sa princezom Dajanom.

Princ Džordž pokazuje sve veću zrelost i spremnost da preuzme prve ozbiljnije zadatke koji ga postepeno uvode u buduću kraljevsku ulogu, a princ Vilijam uskoro će ga uključiti i u rad udruženja prema kojem je posebno strastven.

Da princ Vilijam i Kejt Midlton aktivno pripremaju svog prvorođenca za kraljevske dužnosti, postaje sve jasnije i onima koji nisu duboko upućeni u dešavanja u britanskoj monarhiji. Nakon što je jedno od njegovih poslednjih pojavljivanja opisano kao „tiha kraljevska revolucija“, strani mediji otkrili su da princ Vilijam planira da princu Džordžu poveri veoma važan zadatak koji će ga dodatno povezati sa princezom Dajanom.

Foto: Tanjug AP/James Manning

Humanitarni rad u tradiciji princeze Dijane

Kako Vilijam nastavlja da gradi tradiciju koju je ustanovila njegova majka, ne iznenađuje što želi da svog naslednika pripremi za uključivanje u rad sa beskućnicima. Nakon što je dečak nedavno započeo ozbiljnije javne angažmane, Vilijam planira da se uskoro pridruži i porodičnim inicijativama posvećenim pomaganju osobama bez doma. Izvori bliski princu otkrivaju da sa sinom često razgovara o beskućništvu i važnosti društvene odgovornosti.

Pripreme za poseban poset skloništu

U tom duhu planira se i poseban poset skloništu, gde će Džordž imati priliku da upozna ljude čija su iskustva uticala na njegovog oca i da razume šta stoji iza Vilijamove posvećenosti humanitarnom radu. Tim susretom mladi naslednik načiniće još jedan korak u učenju o ulozi koju će jednog dana preuzeti - ulozi koja nastavlja ono čemu je bila posebno posvećena i princeza Dijana.

Foto: Tanjug AP/Peter Byrne

Vilijamov primer i inicijativa Homewards

Princ Vilijam bio je otprilike Džordžovih godina kada je uz svoju majku prvi put počeo da posećuje skloništa. Godine 2023. osnovao je Homewards, inicijativu čiji je cilj da pokaže da je moguće okončati beskućništvo.

Autor: Nikola Žugić

#Kraljevska porodica

#Princ Džordž

#Princ Vilijam

#britanska porodica

POVEZANE VESTI

Extra

'VILIJAM OKRUTNI, GROZNI, NEMILOSRDNI...' Budući kralj biće okrutan prema rođenom bratu i njegovoj porodici, sprema im pakao?!

Svet

NEVEROVATNO! Objavljena slika majke princeze DAJANE: Ljudi gledaju i ne veruju - Sada je jasno na koga je nasledila lepotu (FOTO)

Showbiz

PRINC VILIJAM SE TAŠTI I TASTU ZAKLEO NA JEDNU STVAR PRE ŽENDIBE! Kejt je podnela VELIKU ŽRTVU zbog njega, zato će on povući VEOMA EMOTIVAN POTEZ!

Svet

Princ Vilijam progovorio o temi koja ga je dugo izjedala: Više nije mogao da ćuti, a spomenuo je i pokojnu majku

Extra

Nakon teških godina, princ Vilijam i Kejt Midlton započeli novo životno poglavlje

Showbiz

PRINC VILIJAM OTKRIO KARIJERNI PUT KOJI PLANIRA ZA SVOG SINA: Pre nego što sedne na tron, želi da krene stopama svog strica Harija!