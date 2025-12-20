POZNATI PEVAČ UBIJEN U SVOJOJ KUĆI! Uhapšen njegov sin - OVO SU JEZIVI DETALJI SMRTI

Hitna pomoć ga je proglasila mrtvim na licu mesta.

Operski pevač Džubilant Sajks smrtno je izboden u svom domu u Kaliforniji, gde je pronađeno njegovo beživotno telo.

Policija je saopštila da su službenici u ponedeljak oko 21.20 primili poziv Hitne pomoći o napadu koji je u toku u jednoj kući u Santa Moniki.

Kada su stigli, pronašli su 71-godišnjeg Sajksa u njegovom domu sa „kritičnim povredama koje odgovaraju ubodu nožem“. Hitna pomoć ga je proglasila mrtvim na licu mesta.Sin problematičanKomšije su opisivale kao skromnog čoveka uprkos međunarodnoj karijeri - često su ga viđali kako uređuje baštu ili oblikuje drvo ispred kuće u oblik srca.Policija navodi da je njegov sin, 31-godišnji Mikah Sajks, zatečen u kući i uhapšen bez otpora. Zadržan je pod sumnjom za ubistvo, a slučaj će biti prosleđen Kancelariji okružnog tužioca Los Anđelesa radi razmatranja optužnice.Iz doma je izuzet i dokazni predmet za koji se veruje da je korišćen kao oružje, a istražioci smatraju da je napad izolovan i da se radi o porodičnom nasilju.

