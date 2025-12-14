AKTUELNO

Showbiz

ŠOK NA KONCERTU LEJDI GAGE! Njen plesač pao sa bine, rekacija pevačice OSTAVLJA BEZ TEKSTA (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Jordan Strauss ||

Lejdi Gaga je bila primorana da prekine svoj koncert u Sidneju. Naime, jedan od njenih plesača se, zbog obilne kiše, okliznuo i pao s bine.

Dogodilo se to na nastupu druge večeri njenog sidnejskog dela svetske turneje "The Mayhem Ball", u subotu uveče.

- Stanite, stanite! Upravo smo imali nezgodu na bini - vikala je pevačica dok je plesač padao i klizio s bine.

Međutim, uprkos nezgodnoj situaciji, nastup je bio pauziran na svega pet minuta, a za to vreme je publika bodrila pevačicu dok su ostali plesači mirno stajali na bini i čekali da dobiju znak da je sigurno nastaviti s daljim koreografijama.

Lejdi Gaga svoju novu svetsku koncertnu turneju pod nazivom "The Mayhem Ball" organizuje u sklopu promocije svog osmog studijskog albuma "Mayhem", objavljenog u martu 2025. godine. Turneja predstavlja njen povratak velikim svetskim nastupima u arenama nakon nekoliko godina i uključuje kombinaciju novih pesama s albuma "Mayhem" i već dobro poznatih hitova iz njene karijere.

Foto: Tanjug AP/Luca Bruno

Turneja je započela 16. jula 2025. u T-Mobile Areni u Las Vegasu, i uključuje nastupe u Severnoj Americi, Evropi, Australiji i Aziji, a, kako je najavljeno, trebalo bi da se završi 13. aprila 2026. u Madison Square Gardenu u Njujorku.

Do sada je na turneji planirano 87 nastupa širom sveta, uz ukupnu prijavljenu posećenost od više od 746.000 gledalaca i bruto prihod od približno 168,9 miliona dolara za 51 prijavljeni koncert.

Severnoamerički deo turneje uključuje koncerte u gradovima poput Las Vegasa, San Franciska, Njujorka, Čikaga, Majaamija i Toronta. Evropski deo uključuje gradove poput Londona, Mančestera, Stokholma, Milana, Barselone, Berlina, Amsterdama, Antverpena, Liona i Pariza. Turneja takođe nastavlja s nastupima u Australiji u decembru 2025, te s dodatnim datumima u Japanu u januaru 2026.

Foto: Tanjug/Matt Sayles

Turneja je izazvala veliku pažnju fanova, ulaznice su se brzo rasprodale, a neki obožavatelji su se žalili na vrlo visoke cene karata, koje se kreću i do oko 660 evra za neke evropske koncerte.

Na nastupima Lejdi Gaga kombinuje nove izvedbe s albuma "Mayhem" s klasicima poput pesama "Poker Face", "Born This Way" i "Bad Romance", uz teatralnu i vizualno snažnu produkciju koja uključuje složenu koreografiju, scenografiju i interakciju s publikom.

Turneja "The Mayhem Ball" smatra se jednom od najvažnijih i najopsežnijih Gaginih turneja u poslednje vreme, potvrđujući njen status jedne od najvećih pop zvezda današnjice.

Autor: N.B.

#Lejdi Gaga | Lady Gaga

#bina

#koncert

#pevačica

#plesač

POVEZANE VESTI

Showbiz

Verila se Lejdi Gaga: Snimak je razotkrio! (VIDEO)

Showbiz

Lejdi Gaga će održati besplatan koncert u Rio de Žaneiru u maju

Domaći

Abortirala sam u četvrtom mesecu: Potresna ispovest Zlate Petrović, bila primorana da se uda sa 15 godina pa otkrila STRAVIČNE DETALJE TRAUME

Showbiz

Pokorila sve u kabare izdanju: Lejdi Gaga na otvaranju OI zapanjila sve, plesači joj skinuli haljinu, a onda je usledio šok (FOTO)

Domaći

SKANDAL NA NASTUPU EDITE ARADINOVIĆ! Prišla stolu do bine i zahtevala OVO: Njen fan pobesneo, pa sve objavio javno (VIDEO)

Hronika

DEČAK PAO SA VODOPADA I POGINUO NA STAROJ PLANINI! Okliznuo se na kamen i survao u smrt pred roditeljima, lekari mogli samo da konstatuju smrt