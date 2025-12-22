Tužne vesti u domu Čak Norisa: Legendarni glumac se oprostio od prve supruge

Preminula je Dajan Holeček, prva supruga glumca i majstora borilačkih veština Čaka Norisa. Holeček je imala 84 godine, a umrla je mirno u svom domu u Teksasu, nakon dugogodišnje borbe sa demencijom. Vest je u nedelju za TMZ potvrdio njen sin, glumac Majk Noris.

Njen sin Majk govorio je o velikoj tuzi, ali i o olakšanju jer je njena patnja završena.

"Zahvalni smo što više ne pati. Bila je najbolja mama. Bili smo neizmerno srećni što smo je imali," rekao je.

Oglasio se i 85-godišnji Čak Noris, koji je istakao da je „duboko ožalošćen“ zbog smrti bivše supruge, sa kojom je i nakon razvoda ostao u dobrim odnosima.

"Nakon 30 godina braka, uspeli smo da pronađemo način da ostanemo bliski prijatelji, a te godine prijateljstva značile su mi sve na svetu. Dajan je bila neverovatna osoba. Bila je ljubazna, inteligentna i živela je život punim plućima," napisao je u emotivnoj objavi na Fejsbuku.

"Njeno prisustvo u mom životu nikada neće biti zaboravljeno. Bila je i brižna i posvećena majka našim sinovima, Majku i Eriku, koji su joj uvek bili najveći ponos. Čak i kada su nam se životi razišli, nastavili smo da duboko brinemo jedno o drugom i zauvek ću čuvati uspomene koje smo zajedno stvorili", dodao je Noris.

Dajan i Čak upoznali su se krajem pedesetih godina prošlog veka, dok su pohađali srednju školu Nort Haj u kalifornijskom Toransu. Venčali su se 1958. godine, kada je on imao 18, a ona 17 godina. U braku su dobili dva sina – Majka i Erika Norisa, bivšeg vozača NASCAR-a.

Njihov odnos bio je ozbiljno poljuljan 1963. godine, kada je Noris, tokom službe u američkom ratnom vazduhoplovstvu, imao vanbračnu aferu iz koje je rođena ćerka Dina, a da pritom nije otkrio da je oženjen.

Dok je Noris gradio holivudsku karijeru, Dajan se povremeno pojavljivala s njim na crvenom tepihu, ali je uglavnom vodila povučen život, daleko od javnosti. Par se razišao 1988. godine, a razvod je zvanično okončan godinu dana kasnije, posle tri decenije braka.

Čak Noris se ponovo oženio 1998. godine, kada je stupio u brak sa manekenkom Đinom O'Keli, sa kojom je 2001. dobio blizance. Nije poznato da li se Dajan Holeček ikada ponovo udavala nakon razvoda. Iza sebe je ostavila dva sina i sedmoro unučadi.

