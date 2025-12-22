AKTUELNO

TUGA! Umro poznati pevač (FOTO)

Kris Rija tokom karijere koja je trajala više od tri decenije negovao poseban muzički stil koji je ubrzo postao prepoznatljiv kod publike širom sveta.

Pevač pesme "Driving Home for Christmas" Kris Rija je preminuo u 74. godini posle kratke bolesti. Njegova supruga i dvoje dece oglasili su se saopštenjem u kojem su naveli da je pevač preminuo u bolnici.

- Sa ogromnom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog Krisa. Mirno je preminuo danas u bolnici nakon kratke bolesti, okružen porodicom.'Rođen je 4. marta 1951. godine u Midlzbroughu.

Pevaču je ranije dijagnostikovan rak pankreasa i 2001. je operisan i uklonjen mu je pankreas.

Foto: Tanjug AP/Michael Stephens/PA via AP

Reč je o muzičaru koji je zahvaljujući brojnim pesmama, visoko kotiranim na top-listama, prodao više od trideset miliona ploča, te bio nominovan za nagradu „Gremi“.

Kris Rija tokom karijere koja je trajala više od tri decenije negovao poseban muzički stil koji je ubrzo postao prepoznatljiv kod publike širom sveta. Prvi album „Whatever happened to Benny Santini?“ objavio je 1978. godine, a već prvi singl „Fool (if You Think It’s Over)“ postigao je veliki uspeh. Kris je objavio više od dvadeset albuma, a tokom karijere je imao nekoliko zdravstvenih problema, uprkos kojima je uspeo da ostane muzički aktivan. Pre dve godine je objavio boks set „Blue Guitars“ koji se sastoji od jedanaest diskova i jednog DVD-a, i to izdanje predstavlja svojevrsnu posvetu bluz muzici, jer je bluz, kako je izjavio, njegova prva ljubav.

Rija je bio oženjen, imao je dve ćerke, a pored zapažene muzičke karijere, on se oprobao i kao glumac u komediji „Parting Shots“. U tom filmu Majkla Vinera, Kris tumaču glavnu ulogu, a pored njega igraju Džon Kliz i Bob Hoskins.

