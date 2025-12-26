AKTUELNO

Didi Džej kupuje kuću na Floridi! Ovo su svi detalji

Dijana Rokvić planira da novac koji je zaradila tokom karijere uloži u SAD!

Dijana Rokvić planira veliku životnu i poslovnu promenu. Kako se spekuliše, poznata pevačica i biznis žena razmatra kupovinu luksuzne kuće na Floridi, jednoj od najatraktivnijih lokacija u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tačno zna šta želi

Foto: Instagram.com

Izvori bliski Dijani tvrde da je već neko vreme zainteresovana za nekretnine u ovom delu Amerike, koji je poznat po toploj klimi, ekskluzivnim naseljima i velikom broju svetskih zvezda koje tamo imaju svoje domove. Florida joj savršeno odgovara zbog spoja privatnosti, luksuza i poslovnih mogućnosti, ali i kao idealno mesto za odmor i beg od gradske gužve.

Mora da bude moderno

Kako se priča, Dijana je posebno bacila oko na moderne vile sa bazenom, velikim dvorištem i pogledom na okean, a vrednost potencijalne nekretnine, prema nezvaničnim informacijama, dostiže više miliona dolara. Iako se nije oglašavala ovim povodom, poznato je da Jankovićeva godinama ulaže u sebe i pametno raspoređuje svoj kapital, pa ova investicija ne iznenađuje one koji prate njen život i karijeru.

Foto: TV Pink Printscreen

Kupovina kuće na Floridi, ukoliko do nje zaista dođe, mogla bi da označi novo poglavlje u životu Dijane Rokvić i njene porodice, ali i potvrdi njen status uspešne i samostalne žene koja pažljivo gradi svoj put kako na domaćoj, tako i na svetskoj sceni.

