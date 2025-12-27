AKTUELNO

Showbiz

Trudna Dileta 'zapalila' mreže u minijaturnom bikiniju: Komentari pljušte (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/dilettaleotta ||

Popularna voditeljka otputovala je sa porodicom u toplije krajeve gde su zajedno dočekali Božić na plaži i uživali u zajedničkom vremenu.

Poznata voditeljka Dileta Leota nedavno je obradovala sve kada je objavila na društvenim mrežama da sa svojim izabranikom Lorisom Karijusom, očekuje drugo dete.

Trudnoća nije sprečila Diletu da nastavi da pozira u izazovnim haljinama, samo ovog puta je u centru pažnje trudnički stomak.

"Prvi Božić na plaži, jedva čekamo da te upoznamo", napisala je ona u opisu svoje objave.

Pošto je uz objavu dodala i plavo srce, mnogi pretpostavljaju da je time nagovestila pol, te da par očekuje dečaka. Pre dve godine su dobili devojčicu.

Dileta je pozirala u nekoliko različitih kupaćih kostima i pokazala da i dalje izgleda savršeno, a njene božićne fotografije su ubrzo postale glavna tema.

"Ti si najzgodnija trudnica na svetu", bio je jedan od komentara.

Seksi voditeljka i fudbaler su u braku od prošle godine, a vezu su započeli 2022. Jedno vreme su bili aktuelni natpisi o navodnoj krizi u braku, ali nje očigledno nije bilo ili je par uspeo da je prevaziđe bez većih problema.

Autor: Jovana Nerić

#Komentari

#Trudnoća

#dileta leota

#trudnica

POVEZANE VESTI

Domaći

Ovo je novi dečko Sanje Vučić: Uhvaćeni u strastvenom zanosu (FOTO)

Domaći

Skinula se Luna Đogani: Ponosna mama pokazala svoju vitku liniju, usijale se društvene mreže (FOTO)

Domaći

O izgledu naše voditeljke svi pričaju: Bojana Lazić pozirala u uskoj haljini kraj mora, komentari pljušte kao nikada (FOTO)

Domaći

CRNI BIKINI I MINĐUŠE OD 800 EVRA! Sanja Marinković objavila vrelu fotku sa Ibice, pa poslala ŠOK poruku!

Domaći

MUŠKARCIMA PADAJU VILICE! Sestra Miljane Kulić pozira u minijaturnom bikiniju, a na njoj se svaki mišić ocrtava (FOTO)

Domaći

PRAZNIČNA IDILA PORODICE SREJOVIĆ: Evo kako su misica i Bogdan proveli Prvi maj, Jovana blista od sreće (FOTO)