Trudna Dileta 'zapalila' mreže u minijaturnom bikiniju: Komentari pljušte (FOTO)

Popularna voditeljka otputovala je sa porodicom u toplije krajeve gde su zajedno dočekali Božić na plaži i uživali u zajedničkom vremenu.

Poznata voditeljka Dileta Leota nedavno je obradovala sve kada je objavila na društvenim mrežama da sa svojim izabranikom Lorisom Karijusom, očekuje drugo dete.

Trudnoća nije sprečila Diletu da nastavi da pozira u izazovnim haljinama, samo ovog puta je u centru pažnje trudnički stomak.

"Prvi Božić na plaži, jedva čekamo da te upoznamo", napisala je ona u opisu svoje objave.

Pošto je uz objavu dodala i plavo srce, mnogi pretpostavljaju da je time nagovestila pol, te da par očekuje dečaka. Pre dve godine su dobili devojčicu.

Dileta je pozirala u nekoliko različitih kupaćih kostima i pokazala da i dalje izgleda savršeno, a njene božićne fotografije su ubrzo postale glavna tema.

"Ti si najzgodnija trudnica na svetu", bio je jedan od komentara.

Seksi voditeljka i fudbaler su u braku od prošle godine, a vezu su započeli 2022. Jedno vreme su bili aktuelni natpisi o navodnoj krizi u braku, ali nje očigledno nije bilo ili je par uspeo da je prevaziđe bez većih problema.

Autor: Jovana Nerić