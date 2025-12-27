AKTUELNO

Showbiz

Hit snimak sve nasmejao do suza: Urnebesan video princa Luija koji otima poklon iz očevih ruku preplavio internet

Izvor: KUrir, Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Aaron Chown/Pool Photo via AP ||

Božićna šetnja kraljevske porodice u Sandringemu donela je niz simpatičnih trenutaka, ali najveće oduševljenje izazvao je princ Lui i njegova neodoljiva reakcija na poseban poklon.

Princ Lui nije mogao da sakrije svoje oduševljenje kada mu je jedan obožavatelj kraljevske porodice nakon božićne crkvene službe u Sandringemu poklonio ogromnu čokoladu.

@leanorysofia

Stop Louis is so cute 😭😭 he really wanted that chocolate, wasted no time snatching that chocolate from William after hearing it was for him!! The way he was even snuggling it😭😭 The Wales Family at Sandringham, for Christmas today!! ❤️ #fyp #forupage #leanorysofia #princelouis #britishroyalfamily

♬ eredeti hang - 𝐄𝐦𝐦𝐚¹⁶ ¹

Video snimljen ispred crkve svete Marije Magdalene na kraljevom imanju u Norfolku prikazuje mladog člana kraljevske porodice kako otima upakovan poklon iz očevih ruku nakon što je obožavatelj rekao princu Vilijamu: ''To je za Luija.''

Kad je čuo svoje ime, Lui je zgrabio kutiju i napravio mali okret držeći je u rukama, dok mu je Vilijam nežno razbarušio kosu i zahvalio se obožavatelju.

Autor: N.B.

#Kraljevska porodica

#Princ Vilijam | Prince William | Duke of Cambridge

#naslednik

#princ Lui

POVEZANE VESTI

Showbiz

Princa Džordža odvajaju od kraljevske porodice: Ovo pravilo monarhije šokiralo je sve, evo o čemu je reč

Svet

Princa Džordža odvajaju od kraljevske porodice! Zbog OVOG pravila monarhije javnost je u šoku

Showbiz

Kralj Čarls i Kejt Midlton nisu jedini koji boluju od opake bolesti! Ovo su svi članovi kraljevske porodice koji vode ozbiljnu bitku za život! (FOTO)

Svet

PRINC HARI I MEGAN MARKL IZVISILI? Kralj Čarls: Niste dobrodošli na moju Božićnu svečanost

Extra

'To su mi bile najteže godine u životu' Princ Vilijam prvi put o borbi Kejt Midlton s rakom

Beograd

VEČE PUNO IZNENAĐENJA I EMOCIJA! City Records, Pink radio i Pink Music nagradili više od 30 izvođača, posebno priznanje za Olivera Mandića i Boru Čorb