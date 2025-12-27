Hit snimak sve nasmejao do suza: Urnebesan video princa Luija koji otima poklon iz očevih ruku preplavio internet

Božićna šetnja kraljevske porodice u Sandringemu donela je niz simpatičnih trenutaka, ali najveće oduševljenje izazvao je princ Lui i njegova neodoljiva reakcija na poseban poklon.
Princ Lui nije mogao da sakrije svoje oduševljenje kada mu je jedan obožavatelj kraljevske porodice nakon božićne crkvene službe u Sandringemu poklonio ogromnu čokoladu.
@leanorysofia
Stop Louis is so cute 😭😭 he really wanted that chocolate, wasted no time snatching that chocolate from William after hearing it was for him!! The way he was even snuggling it😭😭 The Wales Family at Sandringham, for Christmas today!! ❤️ #fyp #forupage #leanorysofia #princelouis #britishroyalfamily♬ eredeti hang - 𝐄𝐦𝐦𝐚¹⁶ ¹
Video snimljen ispred crkve svete Marije Magdalene na kraljevom imanju u Norfolku prikazuje mladog člana kraljevske porodice kako otima upakovan poklon iz očevih ruku nakon što je obožavatelj rekao princu Vilijamu: ''To je za Luija.''
Kad je čuo svoje ime, Lui je zgrabio kutiju i napravio mali okret držeći je u rukama, dok mu je Vilijam nežno razbarušio kosu i zahvalio se obožavatelju.
Autor: N.B.