Na ovo mora da reaguje socijalna služba: Ćerka Kim Kardašijan (12) ugradila dijamantske zube koji podsećaju na ajkuline, a evo kako reaguje majka

Nort Vest, 12-godišnja ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, ponovo je privukla pažnju javnosti - i ponovo izazvala lavinu rasprava. U najnovijoj objavi na TikToku pokazala je ekstravagantan modni dodatak: po meri izrađen dijamantski "grillz" koji podseća na zube ajkule, a iza njega stoji poznati juvelir Džoni Dang, piše Daily Mail.

Dijamantski osmeh s potpisom slavnog juvelira

Na snimku koji je objavila na društvenim mrežama, Nort ponosno pozira s ukrasom za zube prekrivenim dijamantima, dok joj tirkizna kosa, već neko vreme njen zaštitni znak, dodatno naglašava upadljivi izgled. Džoni Dang je na društvenim mrežama objavio i fotografije izrade i opisao svoj rad kao: "1/1 shark grillz w/ baguette", dodavši: "Dobro došli u #flawlessgang."

Nort je stajling upotpunila jakom šminkom s veštačkim trepavicama i dugim šiljastim noktima s 3D ukrasima.

"Ona ima samo 12 godina…"

Međutim, kao i u nekoliko prethodnih slučajeva, reakcije javnosti su bile burne. Komentari su bili oštri, a mnogi su ponovo napali Kim Kardašijan jer dozvoljava 12-godišnjoj devojčici ovakve trendove i javnu izloženost.

"Sad mi se već čini da su shvatile kako da privuku pažnju. To je verovatno razlog zašto joj se ovo dozvoljava", napisao je jedan korisnik. "Ona ima samo 12 godina, o moj Bože", "Ovo nije normalno", "Zašto ne reaguju socijalne službe?", nizali su se komentari.

Mnogi su tvrdili da Nort prerano ulazi u svet odraslih i imidža koji se inače veže za starije zvezde.

Njeni bjuti izbori već dugo izazivaju rasprave

Nortini modni i bjuti izrazi već su neko vrijeme tema žustrih rasprava, ponajviše zbog zabrinutosti dela publike oko njenog "visokorizičnog" dermalnog pirsinga na prstu, nedavne kampanje za SKIMS i izgleda s lažnim tetovažama na licu.

U poslednje vreme dodatno je podigla prašinu i kada je pokazala izbeljene obrve, pa se i tada povela rasprava o tome gde je granica. "Nema šanse da 12-godišnjakinja treba da ima pirsing na prstu, izbeljene obrve i takve nokte", napisao je neko na društvenim mrežama.

Nort odgovorila kritičarima: "Samo se saberi"

Nakon lavine kritika zbog pirsinga, Nort je već ranije reagovala na TikToku objavivši video uz poruku: "Zašto plačeš? Koliko imaš godina? Samo se saberi." Taj njen odgovor dodatno je podelio publiku - jedni su ga doživeli kao dokaz samopouzdanja, drugi kao znak da je previše "online" za svoje godine.

Kim je brani

Kim Kardašijan je takođe više puta stala u odbranu ćerke i njenih izbora. U nedavnoj epizodi podkasta "Call Her Daddy" objasnila je da je Nort, iako mlada, u nekim stvarima izuzetno zrela. "Ona je u jednom smislu jako zrela i zna da kaže: ‘Mama, videla sam to i stvarno me nije briga šta im se ne sviđa… moja plava kosa ili ovo ili ono’", rekla je Kim. "Ona je jako samouverena."

Autor: Nikola Žugić