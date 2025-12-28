Još jedna osoba dala otkaz! Niko ne želi da radi za Megan Markl i princa Harija, promenili 11 radnika u rekordnom vremenu

Ovo je još jedan u nizu odlazaka iz njihovog tima, koji već godinama privlači pažnju javnosti zbog čestih promena u strukturi i kadrovima!

Megan Markl i princ Hari suočavaju se sa još jednom promenom u svom komunikacionom timu. Sa pozicije glavne direktorke za komunikacije povukla se Meredit Mejns, i to nakon manje od godinu dana saradnje sa slavnim parom. Ovo je još jedan u nizu odlazaka iz njihovog tima, koji već godinama privlači pažnju javnosti zbog čestih promena u strukturi i kadrovima.

Profesionalni put i razlozi odlaska

Izvor blizak Meredit Mejns otkrio je za Page Six da je odluka o odlasku bila lična i profesionalna, a ne rezultat sukoba ili nezadovoljstva.

"Meredit je neustrašiva i nikad se ne žali, zaista je uživala u radu tamo, ali dođe trenutak kada je vreme da krene dalje. Dolazi iz sveta tehnoloških i venture kapital kompanija, gde je stalno mnogo toga u toku, pa je navikla na takav tempo."

Prema istom izvoru, iako su neki smatrali da njen profesionalni background nije tipičan za ovakvu ulogu, saradnja je bila uspešna.

"Drugi su možda smatrali da nije tradicionalna pozadina za ovu ulogu, ali meni je delovalo da je dobro funkcionisalo. U gotovo godinu dana postigla je mnogo - pokrenula je Meganin podkast i TV emisiju, a istovremeno je nadgledala humanitarni rad princa Harija."

Dodaje se i da je Mejns ispunila sve zadatke koji su pred nju bili postavljeni.

"Priča se da ima puno planova za narednu godinu i veoma je uzbuđena."

Česte promene u komunikacionom timu

Mejns je ovu funkciju obavljala oko deset meseci, a njen odlazak navodno predstavlja već jedanaestu promenu portparola u poslednjih pet godina. Pre nje, saradnja sa agencijom Method Communications okončana je nakon svega sedam meseci.

Kako se navodi, nova agencija sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama već je angažovana za deo komunikacionih poslova, dok pozicija glavne direktorke za komunikacije zasad neće biti popunjena. Njene obaveze preuzeće direktor komunikacija za Veliku Britaniju i Evropu, Lijam Megvajer.

Autor: Nikola Žugić