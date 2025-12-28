Tuga do neba: Umrla Brižit Bardo

Čuvena glumica preminula je u 91. godini.

Francuska glumica Brižit Bardo preminula je danas u 91. godini, saopštila je danas Fondacija Brižit Bardo.

Rođena 28. septembra 1934. godine je francuska glumica, pevačica, manekenka i aktivistkinja za prava životinja.

Postala je svetski poznata 1950-ih i 1960-ih kao glumica i simbol francuskog šarma i seksipila, najpoznatija po filmovima kao što su "I Bog stvori ženu" (1956) i "Parada ljubavi".

Osim filmske karijere, Bardo je bila i model, pevačica, i ikona pop-kulture.

Po završetku glumačke karijere, Bardo se posvetila borbi za prava životinja, osnivajući Fondaciju Brižit Bardo koja se bavi zaštitom životinja širom sveta.

Njena posvećenost životinjama postala je njen glavni životni fokus nakon povlačenja iz filmske industrije.

Brižit Bardo je ostavila neizbrisiv trag u svetu filma, mode i aktivizma, postajući jedna od najprepoznatljivijih francuskih ličnosti 20. veka.

Autor: N.B.