Popularni folker za naš portal progovorio o aktuelnim temama iz 2025. godine. kada je u pitanju njegov privatni i poslovni život.
Poznati pevač Radiša Trajković Đani u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs progovorio je o braku sa Slađom, povredi i operaciji ruke, ali i o sukobu sa koleginicom Sandrom Afrikom o kojem se mnogo pisalo.
Đani, 2025. godina ti nije bila baš blagonaklona. Imao si povredu i operaciju ruke. Da li je sada sve u redu?
- Godina je bila sasvim dobra, jedino što sam imao peh sa povredom ruke, ali se i to hvala Bogu rešilo. Sada sam dobro!
Kada se osvrneš na 2025. godinu, koja je prva stvar koja ti padne na pamet?
- Osvrnem se na lepe trenutke provedene sa mojom porodicom.
Mediji su te tokom 2025. često spominjali. Kako si ti lično doživeo tu godinu?
- Imali su razloga, izbacio sam novu pesmu posvećenu mojoj supruzi Slađi.
Koji naslov iz 2025. te je najviše iznenadio, a koji je bio najteži?
- Najviše me je iznenadio naslov da se razvodim od svoje supruge, što se naravno nikada neće desiti, a najteže mi pada kada mi spominju decu u negativnom kontekstu.
Da li te je neka situacija sa nastupa ili iz javnosti ove godine posebno potresla ili obradovala?
- Najteže mi je palo sazanje da je preminuo moj dragi kolega Halid Bešlić i dugogodišnji saradnik i prijatelj Saša Popović.
Koju lekciju iz ove godine nosiš kao najvažniju?
- Sloga, mir i blagostanje.
Šta bi poželelo Slađi i sebi u ponoć?
- Zdravlje i da ostanemo zauvek zajedno.
Da li te je estradna scena u 2025. razočarala ili iznenadila? Da li si ove godine morao da „prećutiš“ nešto što ranije ne bi?
- Ne bih komentarisao.
Ko je u teškim trenucima onaj koji smiruje situaciju – Slađa ili Đani?
- Slađa.
Da li si ikada poželeo da bar deo godine provedeš daleko od javnosti i gde bi to bilo?
- Svake godine odvojim vreme za sebe i Slađu za neko putovanje i beg od javnosti.
U poslednjih nekoliko godina redovno idete u Dubai, da li ste razmišljali da tamo pazarite nekretninu kao što su to uradile pevačice Vanja Mijatović i Aleksandra Mladenović?
- Nisam planirao, lepo mi je da dođem na 10 dana.
Mnogo pažnje privukao je tvoj rat sa Sandrom Afrikom. Bilo je javnih prozivki. Da li joj opraštaš sve u 2026. i da li bi moglo da dođe i do neke nove saradnje među vama?
- Svima sam sve oprostio, čovek je veliki kad prašta.
Kakve su tvoje želje za 2026. i šta bi najradije da izbrišeš loše iz 2025. ?
- Želje za 2026. godinu su da smo svi živi i zdravi, a iz 2025. bih izdvojio kao lošu stvar svoju povredu.
Autor: M.K.