Svima sam sve oprostio, čovek je veliki kad prašta: Đani u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs podvukao crtu - progovorio o sukobu sa Sandrom Afrikom i priznao da li planira da pazari nekretninu u Dubaiju (FOTO)

Popularni folker za naš portal progovorio o aktuelnim temama iz 2025. godine. kada je u pitanju njegov privatni i poslovni život.

Poznati pevač Radiša Trajković Đani u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs progovorio je o braku sa Slađom, povredi i operaciji ruke, ali i o sukobu sa koleginicom Sandrom Afrikom o kojem se mnogo pisalo.

Đani, 2025. godina ti nije bila baš blagonaklona. Imao si povredu i operaciju ruke. Da li je sada sve u redu?

- Godina je bila sasvim dobra, jedino što sam imao peh sa povredom ruke, ali se i to hvala Bogu rešilo. Sada sam dobro!

Kada se osvrneš na 2025. godinu, koja je prva stvar koja ti padne na pamet?

- Osvrnem se na lepe trenutke provedene sa mojom porodicom.

Mediji su te tokom 2025. često spominjali. Kako si ti lično doživeo tu godinu?

- Imali su razloga, izbacio sam novu pesmu posvećenu mojoj supruzi Slađi.

Koji naslov iz 2025. te je najviše iznenadio, a koji je bio najteži?

- ⁠Najviše me je iznenadio naslov da se razvodim od svoje supruge, što se naravno nikada neće desiti, a najteže mi pada kada mi spominju decu u negativnom kontekstu.

Da li te je neka situacija sa nastupa ili iz javnosti ove godine posebno potresla ili obradovala?

- Najteže mi je palo sazanje da je preminuo moj dragi kolega Halid Bešlić i dugogodišnji saradnik i prijatelj Saša Popović.

Koju lekciju iz ove godine nosiš kao najvažniju?

- Sloga, mir i blagostanje.

Šta bi poželelo Slađi i sebi u ponoć?

- Zdravlje i da ostanemo zauvek zajedno.

Da li te je estradna scena u 2025. razočarala ili iznenadila? Da li si ove godine morao da „prećutiš“ nešto što ranije ne bi?

- Ne bih komentarisao.

Ko je u teškim trenucima onaj koji smiruje situaciju – Slađa ili Đani?

- Slađa.

Da li si ikada poželeo da bar deo godine provedeš daleko od javnosti i gde bi to bilo?

- Svake godine odvojim vreme za sebe i Slađu za neko putovanje i beg od javnosti.

U poslednjih nekoliko godina redovno idete u Dubai, da li ste razmišljali da tamo pazarite nekretninu kao što su to uradile pevačice Vanja Mijatović i Aleksandra Mladenović?

- Nisam planirao, lepo mi je da dođem na 10 dana.

Mnogo pažnje privukao je tvoj rat sa Sandrom Afrikom. Bilo je javnih prozivki. Da li joj opraštaš sve u 2026. i da li bi moglo da dođe i do neke nove saradnje među vama?

- Svima sam sve oprostio, čovek je veliki kad prašta.

Kakve su tvoje želje za 2026. i šta bi najradije da izbrišeš loše iz 2025. ?

- Želje za 2026. godinu su da smo svi živi i zdravi, a iz 2025. bih izdvojio kao lošu stvar svoju povredu.

Autor: M.K.