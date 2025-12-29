Evo gde će biti sahranjena Brižit Bardon: Isplivali svi detalji iz porodičnog doma

Brižit Bardo nas je napustila u 91. godini života!

Francuska glumica Brižit Bardo preminula je danas, 28. decembra, u 91. godini života, a ovu tužnu vest je saopštila Fondacija Brižit Bardo. Ova ikona svetskog filma ostavila je snažan trag ne samo u svetu umetnosti, već i u društvenim pitanjima, posebno kada je reč o zaštiti životinja. Njena smrt dolazi kao šok za mnoge koji su pratili njen rad i život, a njena izjava iz 2018. godine, u kojoj naglašava da veruje da će tek nakon njene smrti ljudi prepoznati njen pionirski doprinos, postaje još značajnija u svetlu njenog odlaska.

Brižit Bardo je mnogo pre svoje smrti razmišljala o tome kako bi želela da bude upamćena i gde bi volela da počiva. U intervjuima je jasno isticala svoju želju da bude sahranjena u bašti svog imanja, La Madrag, u regionu Var.

„Izabrala sam malo mesto, blizu mora, koje su odobrile vlasti“, objasnila je, naglašavajući koliko joj je važno da bude u mirnom okruženju. Odbacila je ideju o sahrani na groblju u Sen Tropeu, ističući da ne želi da njeno mesto počivališta bude izloženo riziku od vandalizma, uz reči: „Želim da budu ostavljeni na miru“.

Osim što je planirala svoju sahranu, Brižit je imala viziju da njeno imanje postane muzej. Ovaj muzej bi bio mesto gde bi obožavaoci mogli da odaju počast njenoj ostavštini, ali i da se prikupljaju sredstva za Fondaciju Brižit Bardo, koja se bavi zaštitom životinja. Ova ideja dodatno osvetljava njen humanitarni rad i posvećenost temama koje su joj bile bliske tokom života.

Na kraju, Brižit Bardo je izrazila želju da na njenom nadgrobnom spomeniku budu ugravirani samo njeno ime, prezime, datumi rođenja i smrti, kao i krst. „Ništa više“, izjavila je u jednom od intervjua, pokazujući svoju skromnost i jednostavnost, čak i kada je reč o večnom počivalištu. Ova odluka dodatno oslikava njen karakter i način na koji je pristupala životu, ostavljajući za sobom bogatu, ali jednostavnu ostavštinu.

Autor: Nikola Žugić