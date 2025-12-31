PRETEKLA SAM! Jovana Jeremić ispraća tešku 2025. godinu: Očeva smrt promenila me je do kraja života! (FOTO)

Voditeljka jutarnjeg programa Jovana Jeremić iza sebe ostavlja tešku, turbulentnu godinu, a u idućoj planira i priželjkuje velike stvari.

Ove godine izgubila je oca, ali i pronašla novu ljubav, koja je ispunjava.

- 2025. bih nazvala jednim glagolom, a to je "pretekla sam". Sad sam dobro. Ovo je bila najbolja godina mog života, a da ja tad tako nisam tumačila... Jer sve loše stvari koje su trebale da se dese, desile su mi se i pamtiću ih po lepim stvarima koje su mi se u drugoj polovini desile. Vezano za mog oca, to je nešto što me je promenilo do kraja života, ali unelo i vrednosni sistem, da znam šta hoću u životu. Potpuno sam se promenila, moj odnos prema ljudima oko sebe. Jako cenim sebe i više ne dozvoljavam da me niko iskorišćava ni na koji način - rekla je ona, dok o Tigru, novom partneru, nije želela da govori.

- O privatnom životu rekla sam da reč neću progovarati, ostajem dosledna tome. - Sijam, srećna sam, zadovoljna. Posložila sam svoj život perfektno, a najvažnije je šta ja želim u 2026. Žena sam za velike stvari, rođena za glavne uloge. Večnost je važna, trenutak je nebitan. Veliki ljudi, ljudi od ideja, žive za večnost. Da li je to emisija, dete, brak, krsna slava, putovanje... Radite stvari koje će ostaviti trag u večnosti - rekla je ona i dodala:

- Biće novina po pitanju posla, doći će nešto mnogo veliko, biće giga. Što se emocija tiče, sve velike stvari koje sam želela u 2025. godini nisu se desile, ali sada prihvatam ono što Bog kaže - rekla je voditeljka za Pink.rs.

Autor: D .T.