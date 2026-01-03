Pink.rs saznaje: Glumac Branimir Brstina doživeo INFARKT?! Ovo su svi detalji

Kako je ekipa portala Pink.rs prva pisala, prema nezvaničnim informacijama, naš glumac Branimir Brstina, primljen je u popodnevnim časovima u UC, a ovo su novi detalji!

Branimir se, naime, se žalio na bolove u grudima po dolasku u Urgentni centar, a kako nezvanično saznajemo, supruga koja je bila sa njim posumnjala je na infarkt.

Branimirova supruga je inače pulomolog, a po dolasku u UC glumac je bio vidno bled i nije mogao da stoji na nogama. Njemu je odmah ukazana stručna lekarska pomoć, a kako nezvanično saznajemo, on je zadržan u UC radi daljih ispitivanja.

