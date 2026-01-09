Majka Dženifer Lopez u centru pažnje: Sa 89 godina oduševila plesom

Nije tajna da je Dženifer Lopez poslednjih godina majka Gvadalupe Rodrigez najveća podrška.

Iako su pre nekoliko decenija njih dve bile na "ratnoj nozi" jer Gvadalupe nije odobravala ćerkin izbor karijere, zbog čega ju je u jednom trenutku i izbacila iz kuće, danas je situacija potpuno drugačija.

Rodrigezova se nije odvajala od Dženifer tokom bolnog razvoda od Bena, a sada je redovna i na koncertima na njenoj turneji.

Koliko uživa u muzici svoje ćerke najbolje je pokazao snimak koji je za kratko vreme postao viralan na mrežama.

Gvadalupe je đuskala samo tako uz prepoznatljive tonove "Get Right", a iako ima 80 godina, to e nije sprečilo da tverkuje i "trese" grudima.

Ljudi u publici su odlepili na pokrete majke Dženifer Lopez, te su brže-bolje zabeležili njen ples.



Autor: N.B.