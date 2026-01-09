AKTUELNO

Showbiz

Majka Dženifer Lopez u centru pažnje: Sa 89 godina oduševila plesom

Izvor: Mondo, Foto: Tanjug AP/Richard Shotwell ||

Nije tajna da je Dženifer Lopez poslednjih godina majka Gvadalupe Rodrigez najveća podrška.

Iako su pre nekoliko decenija njih dve bile na "ratnoj nozi" jer Gvadalupe nije odobravala ćerkin izbor karijere, zbog čega ju je u jednom trenutku i izbacila iz kuće, danas je situacija potpuno drugačija.

Rodrigezova se nije odvajala od Dženifer tokom bolnog razvoda od Bena, a sada je redovna i na koncertima na njenoj turneji.

Koliko uživa u muzici svoje ćerke najbolje je pokazao snimak koji je za kratko vreme postao viralan na mrežama.

Gvadalupe je đuskala samo tako uz prepoznatljive tonove "Get Right", a iako ima 80 godina, to e nije sprečilo da tverkuje i "trese" grudima.

Ljudi u publici su odlepili na pokrete majke Dženifer Lopez, te su brže-bolje zabeležili njen ples.

Autor: N.B.

#Dženifer Lopez

#Gvadalupe Rodrigez

#Majka

#koncert

#ples

#ćerka

POVEZANE VESTI

Lepota i Moda

GRMI! Dženifer Lopez sa 55 godina izgleda kao milion dolara: Objavila fotografiju u kupaćem i oduševila pratioce

Extra

Ben Aflek novim potezom potvrdio krah braka sa Dženifer Lopez

Domaći

GORE DRUŠTVENE MREŽE! Keba iskopirao Dženifer Lopez, pa dobio nadimak Dženifer Kojić Kejlo! URNEBESNO! (VIDEO)

Showbiz

Dženifer Lopez se toliko zaigrala u fotošopu da je nemoguće ignoristai gaf: Mreže gore zbog najnovije tehnologije

Extra

Pomirenje na vidiku? Dženifer Lopez i Ben Aflek viđeni zajedno, možda će im biti treća sreća!

Extra

BRAK PUKAO KAO TIKVA! Evo gde je Ben Aflek bio za rođendan Dženifer Lopez (FOTO)