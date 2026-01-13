Šok! Navodna ljubavnica princa Harija uhapšena zbog neplaćenog računa u hotelu

Bivša ljubavnica princa Harija uhapšena je zbog navoda da je napustila luksuzni hotel na Majorci bez plaćanja računa od oko 500 funti, prenosi The Sun.

Rijaliti zvezda Ketrin Omani (53) zadržana je juče zbog sumnje na prevaru, nakon što je menadžer hotela obavestio policiju o gostu koji je pobegao bez plaćanja.

Optužena je da je napustila hotel sa tri zvezdice "Plajas del Rej" u popularnom letovalištu Santa Ponsa, a da nije platila 550 evra (475 funti) za boravak od devet dana.

Portparol Civilne garde jutros je potvrdio hapšenje.

Ketrin, koja se hvali strastvenim avanturama koje je imala sa princem Harijem dok je on imao 21 i 24 godine, juče se pojavila pred sudijom u glavnom gradu Majorke, Palmi.

Prema navodima lista "Ultima Hora", bivša zvezda rijalitija "Real Housewives of DC" navodno je rezervisala boravak u hotelu karticom na kojoj "nije bilo sredstava“.

Jutros nije bilo odmah jasno da li je svedočila pred sudom i pokušala da ponudi objašnjenje za ono što se dogodilo.

Fotografisana je kako juče oko 19 sati izlazi iz sudske ćelije, u pratnji pripadnika Civilne garde, kako bi otišla u sudnicu na saslušanje koje je održano iza zatvorenih vrata. Dizajnerka enterijera se pred sudom pojavila pod prezimenom iz prethodnog braka.

Nakon puštanja iz pritvora nije dala nikakav komentar, a još uvek nije poznato ni gde je uhapšena. Njen advokat je jutros izjavio da nije pročitao medijske izveštaje o hapšenju svoje klijentkinje i da neće davati izjave bez njene saglasnosti.

Ketrin je u novembru 2022. govorila o dvomesečnoj avanturi koju tvrdi da je imala sa Harijem 2006. godine, nakon što ga je upoznala u jednom baru.

Ona je za "The Sun on Sunday" rekla da je odlučila da progovori jer nije mislila da će se ta kratka veza pojaviti u njegovim memoarima "Spare".

"Bilo je jasno da on nije bio nevin kada smo se upoznali. Imao je 21 godinu i bio je veoma samouveren. Bio je odličan poljubac i očigledno je znao šta radi. Podigao me je sa poda na način na koji to nijedan muškarac pre ili posle nije, i Hari je znao kako da tretira ženu. Bio je vrlo pažljiv, strastven, divan i potpuni džentlmen“, rekla je Ketrin tada.

Navodeći da je Harija zvala "beba“ jer je imao naviku da liže lizalice, Ketrin, koja danas ima troje dece, rekla je: "Verujem da je uživao u mom društvu, jer sam ja malo starija i mudrija i nisam kao dvadesetogodišnjaci ili bilo ko s kim je on inače provodio vreme. Imala sam strpljenja da saslušam šta govori i dam mu neke životne savete. Hari je bio okružen mladim ženama koje bi mu se bacale u naručje, a mislim da je tražio nešto dublje i značajnije sa nekim mudrijim. Možda je zato mene smatrao privlačnom. Nisam shvatala kolika je razlika u godinama jer mi to nije bilo važno.“

Prema Ketrininim, veza se ubrzo ugasila nakon što su se nekoliko puta sreli, iako je rekla da su ostali "prijateljski nastrojeni“ kada su se ponovo sreli 2009. godine na polo meču

Autor: N.B.