Poznato kada Srbija nastupa na Evroviziji: Održan žreb u Beču

Žreb za 70. Pesmu Evrovizije održan je večeras u 19 časova, a tom prilikom je odlučeno koje će zemlje nastupati u prvom, odnosno drugom polufinalu ovogodišnjeg takmičenja.

Delegacije učesnica saznale su u kom polufinalu će se boriti za plasman u veliko finale. Tačan redosled nastupa biće naknadno određen od strane producenata takmičenja.

Srbija još uvek nije izabrala predstavnika, a nastupiće u prvoj polufinalnoj večeri.

Prvo polufinale:

Nemačka

Italija

Crna Gora

Estonija

Gruzija

Portugal

San Marino

Hrvatska

Švedska

Poljska

Belgija

Litvanija

Srbija

Finska

Izrael

Moldavija

Grčka

Drugo polufinale:

Francuska

Velika Britanija

Austrija

Albanija

Danska

Jermenija

Rumunija

Kipar

Švajcarska

Norveška

Azerbejdžan

Luksemburg

Malta

Bugarska

Australija

Ukrajina

Češka

Litvanija

