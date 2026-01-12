Poznato kada Srbija nastupa na Evroviziji: Održan žreb u Beču

Žreb za 70. Pesmu Evrovizije održan je večeras u 19 časova, a tom prilikom je odlučeno koje će zemlje nastupati u prvom, odnosno drugom polufinalu ovogodišnjeg takmičenja.
Delegacije učesnica saznale su u kom polufinalu će se boriti za plasman u veliko finale. Tačan redosled nastupa biće naknadno određen od strane producenata takmičenja.
Srbija još uvek nije izabrala predstavnika, a nastupiće u prvoj polufinalnoj večeri.
Prvo polufinale:
Nemačka
Italija
Crna Gora
Estonija
Gruzija
Portugal
San Marino
Hrvatska
Švedska
Poljska
Belgija
Litvanija
Srbija
Finska
Izrael
Moldavija
Grčka
Drugo polufinale:
Francuska
Velika Britanija
Austrija
Albanija
Danska
Jermenija
Rumunija
Kipar
Švajcarska
Norveška
Azerbejdžan
Luksemburg
Malta
Bugarska
Australija
Ukrajina
Češka
