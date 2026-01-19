AKTUELNO

Domaći

Gde je danas Vesna Pisarović?! Pevačica se u jeku najveće popularnosti udala za moćnikovog sina, odselila u Berlin i nestala sa scene (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pesme Vesne Pisarović pevao je ceo region, a ona se usred velike popularnosti povukla sa estrade.

"Da znaš" i "Dolje na koljena", "Ivane" samo su neke od pesama iz njenog opusa koje se pevaju i dan danas.

U jeku popularnosti je rešila da prestane da se bavi muzikom i posveti porodičnom životu. Pre 16 godina se udala za Ozrena Pupovca, sina hrvatskog političara Milorada Pupovca, i sa njim se odselila u Berlin.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon medijske pauze, rešila je da se vrati u muzičke vode, ali u potpuno drugom žanru - džezu. Pevačica se vratila u Hrvatsku gde i danas živi i radi. Jednom prilkom za medije je otkrila da se nikada nije pokazajala zbog odluke da se potpuno posveti džez muzici.

- Mogu samo reći da nipošto ne žalim za ovom radikalnom odlukom skretanja prema džezu, koja čak i uprkos jednog sasvim trnovitog puta dugogodišnje pripreme, raznih žrtvovanja te svakodnevne discipline, zapravo i neprestano i neiscrpno ispunjava - rekla je jednom prilikom za medije.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

#Vesna Pisarović

#nestala

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Gde je danas Vesna Pisarović? U jeku najveće popularnosti udala se za moćnikovog sina, odselila u Berlin i nestala sa scene (FOTO)

Domaći

Povukla se na vrhuncu slave: Udala se za sina političara i odselila u Berlin! Evo gde danas živi i kako izgleda Vesna Pisarović (FOTO)

Domaći

S MALIH EKRANA NESTALA U JEKU POPULARNOSTI! Cela Juga je uzdisala za Lelom iz ''Boljeg života'', evo šta danas radi Ljilja Lašić

Domaći

OTIŠLA SAM NA LITURGIJU I SVE SE PROMENILO! Pevačica otkrila zbog čega je u jeku slave nestala sa scene

Domaći

Jedna od najpoznatijih pevačica na našim prostorima se na vrhuncu slave povukla sa scene: Promenila je muzički pravac, živi u inostranstvu, a i danas

Domaći

Povratak na velika vrata! Ona je obeležila pop scenu početkom dvehiljaditih, a onda je samo nestala: Prepoznaju me, iako se krijem! (FOTO)