Tata me je silovao od 5. godine: Ćerka legendarnog glumca čekala je da UMRE, pa da ispriča JEZIVU ISTINU

Pola Kinski je čekala više od 30 godina da svetu kaže šta je, prema njenim tvrdnjama, preživljavala kao dete.

Kada je konačno progovorila, optužila je svog oca, legendarnog nemačkog glumca Klausa Kinskog, za višegodišnje zlostavljanje koje, kako tvrdi, počinje u njenom najranijem detinjstvu. Šok je bio globalan, ne samo zbog težine optužbi, već zato što je reč o umetniku koji je decenijama slavljen kao glumački genije.

Pola je u razgovorima za nemačke medije, kao i u svojoj knjizi, jasno navela da je odrastala u atmosferi straha i neizvesnosti.

Ističe da je čak devedeset devet posto vremena bila prestravljena u njegovom prisustvu i da su, kako kaže, svi u porodici živeli u konstantnoj napetosti zbog njegove nepredvidive prirode.

Strah, izolacija i godina ćutanja

Ono što je kao odrasla žena prelomila da ispriča jeste da je godinama ćutala jer se bojala da joj niko neće poverovati. Navodi da ju je otac manipulativno uveravao da je njegovo ponašanje normalno i da, kako je tvrdio, očevi širom sveta isto postupaju sa svojom decom. Naglašava da je, kao dete, bila emotivno i egzistencijalno zavisna od njega, što joj je otežavalo da shvati realnost situacije i da se suprotstavi.

- On nije bio otac. Čak 99 posto vremena bila sam prestravljena u njegovoj prisutnosti. Bio je toliko nepredvidiv da je porodica živela u stalnom strahu. Počeo me dirati i ljubiti otvorenih usta kad sam bila jako mala, imala sam 5 ili 6 godina, rekla je Pola Kinski.

U intervjuu za The Guardian rekla je da ju je kao devojčicu paralisao strah, da je neretko osećala krivicu i da je godinama nosila ogroman teret tišine. Objašnjava da je bila rastrzana između potrebe da se od njega distancira i potrebe da ga ne razočara, što je tipična dinamika kod žrtava koje zavise od zlostavljača.

- Kao dete sam uvek ćutala jer me je plašio. Bila sam zavisna od njega i njegove pažnje, ispričala je i dodala da ju je otac odmalena ubeđivao da je njegovo ponašanje najnormalnije, kao ni da u tome nema ništa loše. "Objasnio" joj je očevi širom sveta to isto rade svojim ćerkicama.

Knjiga kao pokušaj da vrati istinu u javni prostor

Pola ističe da je knjiga nastala zato što više nije mogla da gleda kako se njen otac glorifikuje bez ikakve senke. Želela je da pokaže drugu stranu lika čoveka kojeg filmski svet slavi. Kaže da nije imala nameru da privuče pažnju senzacionalizmom, već da ispravi sliku koja se godinama gradila bez ijednog uvida u ono što se, prema njenim rečima, dešavalo iza zatvorenih vrata porodičnog doma.

- Napisala sam knjigu jer više nisam mogla da gledam kako ga iz godine u godinu uzdižu i slave, morala sam da reagujem, objasnila je.

Njena polusestra, glumica Nastasja Kinski, javno je izjavila da nju nije seksualno zlostavljao, ali je potvrdila da je otac bio nasilan i da je jednom pokušao da pređe granicu. Ta izjava dodatno je potpirila rasprave: jedni podržavaju Polinu priču, drugi je osporavaju, pozivajući se na činjenicu da se čovek koji je optužen više ne može braniti.

Prekid odnosa i ravnodušnost prema njegovoj smrti

Pola je sa 19 godina prekinula svaki kontakt s ocem i kasnije rekla da na vest o njegovoj smrti nije imala emotivnu reakciju. Nije osetila ni tugu ni gnev, samo prazninu. Kako kaže, to je bio trenutak kada je shvatila da je, u psihološkom smislu, već godinama bila udaljena od njega.

- Kada je umro, nazvala me je majka i nisam ništa osetila. Ni tugu ni mržnju, rekla je.

Ističe da je odlučila da progovori ne samo zbog sebe, već zato što želi da druge žene ohrabri da više ne ćute o svojim iskustvima. Njen cilj, kako kaže, nije osveta, već podrška onima koje još uvek žive u strahu ili sumnji u vlastitu priču.

Autor: Nikola Žugić