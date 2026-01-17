FATALNA GLUMICA SE SLIKALA U KREVETU BEZ ODEĆE: Srbi je obožavaju, a ona provocira u 52. godini (FOTO)

Koraima Tores, koju je Srbija zavolela kroz ulogu Kasandre u istoimenoj latino seriji, vrlo je aktivna na društvenim mrežama.
Koraima koja ima 52 godine izgleda neverovatno dobro. Na njenim slikama na kojima je u kupaćem kostimu, vidi se svaki mišić na njenom telu.
Naporni treninzi učinili su da ima čak i trbušnjake, a sada je glumica podelila sliku iz kreveta.
Selfi je "opalila", prekrivena samo pokrivačem.
Posetila Beograd: "Srce mi kuca od ljubavi što sam u ovom gradu"
Podsetimo, Kasandra nikada nije krila koliko voli Srbiju, a kako je istakla, oduševljena je načinom na koji ju je naš narod dočekao.
"Jako sam zadovoljna i zahvalna što ste svi vi ovde. Srce mi kuca od ljubavi što sam u ovom gradu i ovoj državi", rela je ona i dodala da se sjajno oseća u Srbiji.
"Ovde su ljudi ljubazni puni ljubavi i poštovanja. Znaju da iskažu svoja osećanja i poštovanje na nežan način i osećam se lepo primljeno i dočekano. Kao kod kuće. Iz produkcije su nas vodili u jedan restoran i tamo je bila uživo muzika, bilo je prelepo".
Autor: M.K.