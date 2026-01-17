AKTUELNO

Showbiz

FATALNA GLUMICA SE SLIKALA U KREVETU BEZ ODEĆE: Srbi je obožavaju, a ona provocira u 52. godini (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/lacoraima ||

Koraima Tores, koju je Srbija zavolela kroz ulogu Kasandre u istoimenoj latino seriji, vrlo je aktivna na društvenim mrežama.

Koraima koja ima 52 godine izgleda neverovatno dobro. Na njenim slikama na kojima je u kupaćem kostimu, vidi se svaki mišić na njenom telu.

Naporni treninzi učinili su da ima čak i trbušnjake, a sada je glumica podelila sliku iz kreveta.

Foto: Instagram.com

Selfi je "opalila", prekrivena samo pokrivačem.

Posetila Beograd: "Srce mi kuca od ljubavi što sam u ovom gradu"

Podsetimo, Kasandra nikada nije krila koliko voli Srbiju, a kako je istakla, oduševljena je načinom na koji ju je naš narod dočekao.

Foto: Instagram.com

"Jako sam zadovoljna i zahvalna što ste svi vi ovde. Srce mi kuca od ljubavi što sam u ovom gradu i ovoj državi", rela je ona i dodala da se sjajno oseća u Srbiji.

"Ovde su ljudi ljubazni puni ljubavi i poštovanja. Znaju da iskažu svoja osećanja i poštovanje na nežan način i osećam se lepo primljeno i dočekano. Kao kod kuće. Iz produkcije su nas vodili u jedan restoran i tamo je bila uživo muzika, bilo je prelepo".

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

#Koraima Tores

#Srbi

#glumica

POVEZANE VESTI

Domaći

Slavna Kasandra stigla u Beograd: Srbi je obožavali devedesetih, a evo kako sad izgleda i kako je reagovala kad je videla novinare (FOTO+VIDEO)

Domaći

KAO DA SAM U DVADESETIM! Jelisaveta Orašanin se snima u cik zore i pokazuje kako UŽIVA NA MASAŽI, evo koliko glumica zapravo ima godina (FOTO)

Domaći

Nikad vrelije izdanje Lidije Vukićević: Glumica se razgolitila, nauljala telo, a obline pucaju! Fanovima pala vilica (FOTO)

Domaći

Žena našeg pevača pozirala u kratkom šortsu: Objavila slike sa odmora, a komentari pljušte (FOTO)

Domaći

Verila se crnogorska predstavnica na Evroviziji: Ovakvo joj je iznenađenje priredio momak, ona se rasplakala

Domaći

VRELI KADROVI ANE IVANOVIĆ S PLAŽE: Bivša teniserka se skinula u bikini, izgleda kao avion u 36. godini (FOTO)