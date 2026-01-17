MUŠKARAC JE GAĐAO ČAŠOM DOK JE PEVALA! Teodora Džehverović za Pink.rs nakon incidenta na nastupu, evo šta se desilo: Nije mi bilo prijatno...

Popularna pevačica Teodora Džehverović oglasila se za naš portal prvi put nakon incidenta na nastupu u Francuskoj, o čemu bruje svi na društvenim mrežama.
Naime, dok je Teodora nastupala zajedno sa plesačicama, mladić iz publike ju je gađao čašom koja ju je pogodila u grudi. Iako je doživela veliku neprijatnost koja ju je u prvi mah zbunila, Teodora se ponela kao pravi profesionalac, te je nastavila nastup kao da se ništa nije desilo.
@zanimljivividei
😂💪🏻#teodoradzehverovic #dzehva #fyp #20k #fypdong♬ original sound - .
Ovaj incident je, po svemu sudeći, bio isplaniran, budući da je baš taj trenutak kamerom mobilnog telefona zabeležila osoba koja je stajala tik do mladića koji je gađao Teodoru, a snimak je, očekivano, u rekordnom roku završio na TikToku i drugim društvenim mrežama, gde su korisnici stali u zaštitu Teodore.
Pitali smo je kako se oseća nakon incidenta i šta se zapravo desilo.
- Naravno da nije prijatno, ali ovo je posao u kom susrećeš različite ljude i različite nivoe zrelosti. Ja biram da se bavim muzikom i ljubavlju koju dobijam, a ne pojedinačnim incidentima - rekla je za Pink.rs Teodora.
- Verujem da je u pitanju nezrelost i želja za pažnjom, a ne zla namera. To su godine kada se još uči šta znače granice i poštovanje, zato ne želim da bilo koga obeležavam ili osuđujem. Želim im sve najbolje, a ja ću se svakako fokusirati na hiljade i hiljade dobre publike koja mi prenosi ljubav i poštovanje godinama - zaključila je popularna pevačica.
Autor: D. T.