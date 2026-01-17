MUŠKARAC JE GAĐAO ČAŠOM DOK JE PEVALA! Teodora Džehverović za Pink.rs nakon incidenta na nastupu, evo šta se desilo: Nije mi bilo prijatno...

Popularna pevačica Teodora Džehverović oglasila se za naš portal prvi put nakon incidenta na nastupu u Francuskoj, o čemu bruje svi na društvenim mrežama.

Naime, dok je Teodora nastupala zajedno sa plesačicama, mladić iz publike ju je gađao čašom koja ju je pogodila u grudi. Iako je doživela veliku neprijatnost koja ju je u prvi mah zbunila, Teodora se ponela kao pravi profesionalac, te je nastavila nastup kao da se ništa nije desilo.

Ovaj incident je, po svemu sudeći, bio isplaniran, budući da je baš taj trenutak kamerom mobilnog telefona zabeležila osoba koja je stajala tik do mladića koji je gađao Teodoru, a snimak je, očekivano, u rekordnom roku završio na TikToku i drugim društvenim mrežama, gde su korisnici stali u zaštitu Teodore.

Pitali smo je kako se oseća nakon incidenta i šta se zapravo desilo.

- Naravno da nije prijatno, ali ovo je posao u kom susrećeš različite ljude i različite nivoe zrelosti. Ja biram da se bavim muzikom i ljubavlju koju dobijam, a ne pojedinačnim incidentima - rekla je za Pink.rs Teodora.

- Verujem da je u pitanju nezrelost i želja za pažnjom, a ne zla namera. To su godine kada se još uči šta znače granice i poštovanje, zato ne želim da bilo koga obeležavam ili osuđujem. Želim im sve najbolje, a ja ću se svakako fokusirati na hiljade i hiljade dobre publike koja mi prenosi ljubav i poštovanje godinama - zaključila je popularna pevačica.

Autor: D. T.