Već ga zove svojim mužem: Kajli Džener i Timoti Šalame sve blži veridbi, isplivali novi detalji!

Izvor: 24sedam

Holivud bruji o njihovom sledećem potezu

Veza između Timotija Šalamea (30) i Kajli Džener (28) navodno je sve ozbiljnija, a sledeći veliki korak mogao bi biti bliže nego što se misli.

Prema izvoru bliskom paru, njihova veza je veoma ozbiljna, a razgovori o veridbi su već započeli. Isti izvor tvrdi da Džener u privatnim razgovorima sve češće Šalamea naziva svojim "mužem".

Glumac je sve više uključen i u život njene dece koje Džener ima sa Trevisom Skotom. Osim toga, zajedno žive u Los Anđelesu.

Foto: Tanjug AP/Chris Pizzello

Njihova bliskost primetna je i u porodici Kardašijan. Kim i Kloi Kardašijan govorile su u podkastu "Khloé in Wonder Land“ o intimnoj porodičnoj večeri u Malibuu, na kojoj je par, kako kažu, bio izuzetno opušten i dobro raspoložen.

Sve se to dogodilo nedugo nakon romantičnog putovanja u Kabo San Lukas, gde su Džener i Šalame viđeni kako uživaju na odmoru, neposredno nakon njegove nominacije za Oskara. Tokom sezone dodele nagrada, Šalame je u nekoliko navrata javno zahvalio svojoj partnerki, uključujući govore na dodelama Zlatnih globusa i Kritiks Čojs nagrada.

Foto: Tanjug AP/Jordan Strauss

Iako su se krajem prošle godine pojavile glasine o mogućem raskidu, čini se da je par danas povezaniji nego ikada. Uprkos velikom interesovanju javnosti, i dalje retko govore o svojoj vezi u medijima ili na društvenim mrežama.

Podsetimo, Džener i Šalame potvrdili su svoju vezu 2023. godine, kada su viđeni zajedno na koncertu Bijonse.

Foto: Tanjug AP/Chris Pizzello

