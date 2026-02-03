Dejan Milićević progovorio o SPISKU DUŽNIKA, pa se osvrnuo i na BOMBU BAČENU na Čolinu vilu!

Stilista i fotograf Dejan Milićević ostao je šokiran kada je saznao da je na Čolinu vilu bačena bomba.

- Strašna situacija, ne znam šta da kažem. Sad od vas čujem, nisam bio u toku - rekao je Dejan.

Na pitanje da li se on plaši za bezbednost, Milićević kaže:

- Da li je mene strah za bezbednost? Da li vi mislite da se ja bilo čega plašim? Pa, ljudi 35 godina, koliko promena, svašta sam preživeo... Za mene nema bojazni.

O spisku dužnika sa estrade

- Spisak, pa ako krenemo sada, dočekaćemo ovde Uskrs. Spisak je ogroman, samo me nervira to jedno nepoštovanje i nekultura. Onako kako seješ, tako i žanješ i onako kako si posatvio filizofiju - tako će Univerzum i da ti vrati. Vodi računa kome se zameraš, a pogotovu nama koji nismo s ove planete.

- Nećemo o dužnicima, oprošteno im je sve. Ako za sve ove godine nisu našli za shodno da se jave i da vrate, a kada me vide uživo negde jave se i ispitaju šta radim. Neka im je, hvala Bogu za mene nema zime - otkrio je on.

Autor: M.K.