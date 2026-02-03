AKTUELNO

Domaći

Dejan Milićević progovorio o SPISKU DUŽNIKA, pa se osvrnuo i na BOMBU BAČENU na Čolinu vilu!

Izvor: Pink.rs, Telegraf, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dejan Milićević je ostao šokiran kada je saznao da je na Čolinu vilu bačena bomba.

Stilista i fotograf Dejan Milićević ostao je šokiran kada je saznao da je na Čolinu vilu bačena bomba.

- Strašna situacija, ne znam šta da kažem. Sad od vas čujem, nisam bio u toku - rekao je Dejan.

Foto: Pink.rs

Na pitanje da li se on plaši za bezbednost, Milićević kaže:

- Da li je mene strah za bezbednost? Da li vi mislite da se ja bilo čega plašim? Pa, ljudi 35 godina, koliko promena, svašta sam preživeo... Za mene nema bojazni.

O spisku dužnika sa estrade

Foto: RED TV Printscreen

- Spisak, pa ako krenemo sada, dočekaćemo ovde Uskrs. Spisak je ogroman, samo me nervira to jedno nepoštovanje i nekultura. Onako kako seješ, tako i žanješ i onako kako si posatvio filizofiju - tako će Univerzum i da ti vrati. Vodi računa kome se zameraš, a pogotovu nama koji nismo s ove planete.

- Nećemo o dužnicima, oprošteno im je sve. Ako za sve ove godine nisu našli za shodno da se jave i da vrate, a kada me vide uživo negde jave se i ispitaju šta radim. Neka im je, hvala Bogu za mene nema zime - otkrio je on.

Autor: M.K.

#Bomba

#Dejan Milićević

#Estrada

#Zdravko Čolić

#spisak dužnika

POVEZANE VESTI

Domaći

Čolići ne izlaze iz vile nakon bombaškog napada! Donose im hranu, posluga se smenjuje, a svuda KRŠ I LOM

Domaći

Snimci sa sigurnosnih kamera otkrivaju KO JE BACIO BOMBU na kuću Zdravka Čolića? Pink.rs otkriva sve o eksploziji u dvorištu slavnog pevača (VIDEO)

Domaći

Bomba razorila Čolinu vilu! Fasada i automobili u gelerima, šteta MILIONSKA!

Domaći

Bačena bomba na kuću Zdravka Čolića! Opsadno stanje na Dedinju, svuda policija, stigao i tužilac

Domaći

Prvo oglašavanje Zdravka Čolića nakon što mu je bačena bomba na kuću

Hronika

Bačena bomba na kuću kod Surčina