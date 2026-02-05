AKTUELNO

IZNENAĐENJE NA SNIMANJU PINKOVIH ZVEZDA: U žiriju došlo do promene, evo ko se našao u čuvenoj crvenoj stolici (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Žiri emisije „Pinkove zvezde“ stigao je na snimanje u promenjenom sastavu, spreman da donese teške odluke i prepozna nove muzičke talente. Dolazak članova žirija, kao i uvek, privukao je veliku pažnju, a ispred studija vladala je prava medijska gužva.

Najpre su stigli voditelji Ognjen Amidžić ispred produkcije i Bojana Lazić koja je sve oduševila stajlingom i crnom haljinom koju je nosila.

Foto: Pink.rs

Ipak, jedno ime izazvalo je posebno interesovanje javnosti. Umesto Zorice Brunclik, koja ovog puta nije prisustvovala snimanju iz opravdanih razloga, na njeno mesto u žiriju sela je Rada Manojlović.

Popularna pevačica pojavila se nasmejana i vidno raspoložena, spremna da unese novu energiju, ali i da iskreno ocenjuje kandidate.

Foto: Pink.rs

Radin dolazak dočekan je sa simpatijama, kako od strane publike, tako i od kolega iz žirija, a mnogi veruju da će Rada pokazati u najboljem svetlu i opravdati epitet jedne od najpopularnijih mladih pevačica.

Sa druge strane, Desingerica, Viki Miljković, Jelena Karleuša i Bosanac su vidno raspoloženi stigli na snimanje, te nema sumnje

Publika s nestrpljenjem očekuje nove emisije, a jedno je sigurnom, Pinkove zvezde nastaviće da obaraju sve rekorde gledanosti.

Autor: pink.rs

#Pinkove zvezde

#Radmila Rada Manojlović

#snimanje

#ziri

