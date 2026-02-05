EKSKLUZIVNA ISPOVEST ŽENE OCA DETETA MILICE TODOROVIĆ (1. DEO) Došla sam joj ispred zgrade, pozvala me je u stan da pričamo, tamo je bio i on...

Kontaktirali smo ženu oca deteta Milice Todorović Lj. M. nakon što su danas prvi put procurili njegovi snimci sa proslave Bogdanovog rođenja.

Poznata pevačica Milica Todorović pre dva dana se porodila i na svet donela dečaka po imenu Bogdan. Milica nije želela da otkriva medijima ko je otac njenog deteta, a misterija oko toga traje otkad je u javnosti procurila informacija da je pevačica ostala u drugom stanju.

Danas su prvi put procurili snimci oca Miličinog deteta sa proslave rođenja, a kako smo saznali u pitanju je muškarac koji je već u braku i ima dvoje dece. Njegova supruga Lj. M. (ime i prezime poznato redakciji) sada se ekskluzivno oglasila za Pink.rs i otkrila šokantne detalje.

- Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je saopštio pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s devojkom lepo pričala, sa njim nisam lepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

- Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu decu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju decu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... - poručila je ona za Pink.rs.

